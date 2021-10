CAR OSTAVIO DALILU, ONA PLAKALA NA SAV GLAS: Neću da te ženim! Nakon žestoke SVAĐE i suza pala VRELA AKCIJA, pa POMIRENJE! (VIDEO)

Zadrugari su komentarisali odnos Dalile Dragojević i Filipa Cara što je uticalo na to da njih dvoje u toku noći raskinu.

- Ovako, kad je ona počela sa njim da se druži i da priča, bilo je zezanje - započeo je Sale.

- Ti si preključe tvrdio da je sve zezanje, kako da te ozbiljno da te shvatim - prekinuo ga je Car.

- To sam i hteo da kažem, krenulo je iz zezanja, onda se napio pa priznao sve. Dok nije sve bilo sigurno, nije smeo da je pipne, kada je bila sigurna onda je javno sve rekla. Papir tu ništa ne znači, da se razumemo ja sam se razvodio pa nisam išao po sudovima - govorio je Sale.

- Zašto noćas ljubomorišeš Dalili zbog Marka, a ona ostavila muža zbog tebe? - pročitao je voditelj.

- Nije to do Marka nego do situacije. Ako ja izađem iz pušione i čekam te, a ti ostaneš sa muškarcima i ja čujem pesmu i ludilo, a ja sedim sam - govorio je Car.

- Bile su Aleks i Matora - rekla je Dalila.

- Nemoj da pričaš preko mene, to ne možeš tako sa mnom, da li si čula? Ja sam neko ko je slobodan pa zauzet pa slobodan, mene baš briga, a ona neka vidi šta će - nastavio je Car.

- Nosim tugu ko okove, zar se ovo život zove - zapevao je Dejan dobro poznati hit.

- Da li treba da ja ni sa kim ne progovrim ovde, ni sa jednom muškom osobom? - vikala je Dalila.

- E, tek ćeš ti da vidiš, to je ono što sam ja malo pre pričao. Njemu smeta muški rod, ta situacija a ane Marko. Ja njega razumem, on je dominantan muškarac. Nema on razloga da bude ljubomoran, daleko od toga da nešto treba da mu smeta. Superiorniji je u odnosu na ovu situaciju ovde, možda mu je previše bilo. Možda je previše sebi dozvolila - dodao je Mensur.

- Čekaj ja tebi nešto da kažem, nisam ja ništa sebi previše dozvolila, čuješ li. Nemoj ti mene da prekidaš - urlala je Dalila.

- Ja nikakve veze nemam sa tim, da li bi ti ljubomorisao Krletu? - ubacio se Osmakčić.

- Evo sad je raskinuo sa mnom, opet sam ostavljena, on meni sve živo zamera - provocirala je Dalila.

Nakon ovoga, njih dvoje su završili u izolaciji, pa su počeli novu turu svađe:

- Idi izljubi se sa Dejanom i sa njim budi - odbrusila je Dalila.

- Meni danas naš odnos prezentuješ drugačije. Neke stvari koje meni prebacuješ da kažem, ti kažeš. Neke naše intine stvari. Ako ti ne možeš da podneseš da hoću da budem dominantniji, kao što ću i ja... Danas onaj cirkus, oni jedva čekaju... Počnu da se smeju, ja nemam snage za takav odnos - govorio je Car.

- Ni ja nemam snage, zato nećemo biti zajedno - dodala je ona.

- Nemam snage za svađe - rekao je Car.

- Skloni se, ne mogu da budem sa tobom... Ti si mene otkačio, ne mogu da budem sa tobom i da se mirim - nastavila je Dragojevićka.

- Eto vidiš kako reaguješ - rekao je Car.

- Dečko, da ti objasnim nešto. Ja sam završila svoj brak... Ja u svom odnosu nisam neispravna. Idi sažaljevaj nekog drugog i uvlači se. Budi iskren, idi izljubi se sa njim. Ja zgrešila nisam - pričala je Dalila.

- Ti nisi zgrešila što si se zaljubila u mene u toku braka? - pitao je Filip.

- Ne, to nije greška, to je sudbina. Zgrešila sam samo prema svojoj porodici. Jedan se otegao, drugi se potegao, tako je u svkom odnosu - rekla je ona.

- Razumem šta si rekla i smatram da ti i ja ne treba da budemo u odnosu, čak ni u prijateljskom - odbrusio je Filip.

- Nisam ni mislila da ćeš da me ženiš - nastavila je Dalila.

- Neću ni da budem sa tobom, a kamoli da te ženim. Sa takvim stavovima, ni dobar dan ne salužuješ - rekao je Car.

Dalila je posle ovoga otišla da plače.

Nakon suza u Dalila se vratila u izolaciju gde ju je zagrlio, pa je nastavio da joj priča i da je ljubi, pa je usledilo pomirenje.

- Šta ti glumiš mangupa kad si ti pič*a? Mafijaš pa dođeš po mene, šta te briga ja mogu spavati na ulici - rekla je Dalila.

- Ja sam pič*a? - upitao je on.

- Da. Mafijaš, pa dođeš po mene - nastavila je Dalila.

