DEJANOVA MAJKA GRCA U SUZAMA! Otkrila da li će biti tu za SINA nakon svega što se DESILO, a evo koga KRIVI ZA KRAH BRAKA!

Biljana Dragojević je otvorila dušu o novonastaloj situaciji iz Zadruge, njenom sinu Dejanu Dragojeviću i njegovoj i dalje zakonitoj supruzi Dalili Dragojević. U nastavku ispovesti se osvrnula na Dejanovo teško psihičko stanje, javnu prevaru i otkrila šta je ono što ga čeka na kraju od strane njegove porodice.

Vi kao majka, njega najbolje poznajete. Da li možete da pretpostavite koji je njegov sledeći korak i da li mislite da je u ozbiljnom problemu?

- Iskreno, ja njega ne prepoznajem. Nikada u životu ga nisam videla ovakvog, nikada nismo imali takve situacije. Prvi put ga vidim ovakvog. Imao je neke dve ozbijnije veze pre nje, ali ovo ponašanje mi je potpuno strano.

Šta mislite, šta njega najviše boli? Da li javna prevara, da li to što joj je bezuslovno verovao ili možda to što su na kraju svi ljudi pa i porodica posle svega ispali u pravu?

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

- Ne znam, emotivno je jako povređen, trebaće mu dosta da se oporavi. Možda neka budućnost, želeo je porodicu, eto i ta kuća je pala u vodu. Mislim da to on ne može da shvati.

Da li ste mogli da naslutite da nešto ovako može da se desi?

- Puštam još malo da vidim šta će biti. Da sam ja bila u kominkaciji sa njima, bila bih više upućenija i više bih znala. Ona je svesno odstranila njegovu familiju, ja nisam balavica i dobro vidim stvari kako stoje i nisam sklona da me neko manipuliše. Nešto sam i videla, verovatno je i osetila to. Možda je dok smo imali komunikaciju, ukapirala da indirektno nešto kažem, nikada da podbodem ili uvredim. Samo je našla razlog da me blokira i odstrani.

Ko je po vama najveći krivac u celoj ovoj priči? Dalila, Dejan ili Filip Car?

- Dalila naravno. Cara ne krivim, Dejan kao Dejan izvlači deblji kraj. Verovatno je tu nečega bilo i pre nego što su ušli u rijaliti, mislim da se taj krah braka mnogo ranije desio, a da on sam sebi to verovatno to nije mogao da prizna.

foto: Printscreen/Zadruga

Da možete ovog trenutka da uđete i da vidite vašeg sina, šta biste mu rekli? I na kraju najvažnije pitanje, da li on posle svega zaista može da se vrati svojoj kući?

- Najviše bih volela da ga zagrlim, da mu dam maksimalnu podršku, onako kako majka zna. Da zna da sam tu, bez obzira na sve. Ja sam mu majka, nisam dala da zaplače kad je bio mali. Jako sam šokirala ovim što gledam, a da se vrati kući može uvek. Šta god da bude, uvek!

Kada Dejan izađe, po cenu da vam se ne javi i ne pusti poruku, da li ćete pokušati da ga kontaktirate?

- Hoću, naravno, sad kada je sam, hoću, rekla je Biljana dok je sve vreme plakala.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

