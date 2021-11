ŠOK: DONESITE MI PAPIRE ZA RAZVOD BRAKA OVDE! Dalila prelomila, Dejan je URNISAO: Hoće da bude SLOBODNA da se UDA ZA CARA! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević suočili su se pred predstavnicima sedme sile.

- Razočarana sam tim postupkom...Užas, sve je lažno od strane njega i ja tu ne bih ništa komentarisala. Držaću se toga da mu konci sarkazma i irnoije ništa dobro ne donose. Jako je ružno, isplakala sam se dovoljno. On se smeje na sve ovo, a zna na šta je aludirao. Ovo su odlike psihopate. Kako može normalan čovek da kaže da je time hteo da me podseti na lepe stvari i sad kad ti to kažeš, a zna da sam se ostila loše, on se smeje ovde - rekla je Dalila.

- Ma daj bre, meni je u glavi rolerkolster...Ona je otišla posle sedam dana i priča sa njim o deci...Ko koga ovde zaje**va. Ona je meni davala nadu da se tamo ništa ne dešava, da mi je ona rekla da je drugačije, ne bih ništa uradio. Ja sam mesec dana bio na pauzi, da bi videla da li ima prođu tamo. Saobraćajac u rijalitiju, a tu prođu može imati svako - rekao je Dejan.

- Nećeš se ti smuvati sa klinkom nekom, nego sa nekom gospođom koja će da te finansira. Neko još blizak mu je našao gospođu od 55 godina, zna on ko je to. Nisam ga ja finansirala, ali će gospođa da ga finansira. Ja se celog života samu sebe finansirala, uložila u sve što treba da se uloži i oduvek živela lepo. Mene niko nije oblačio, niko mi stan kupio nije niti automobil. Moj fakultet i tu prvu godinu sam sama finansirala. Sad ti poslednji put kažem da me ne vučeš za jezik - ubacila se Dalila.

- Ja sam rekao da je za mene gospođa sa detetom u ruci, koja zna šta želi od života. Nije provokacija, Boga mi. Kada to kažem mislim na to da je zrela i da zna šta hoće. Ne treba mi ni ona od 15. Da mi se ovo ponovo dešava u životu, bespotrebno je. Da se vratim na limunove. Pokušavao sam na neki indirektno direktan način da to uradim. Ja se sada usuđujem zbog toga što sam uradio, ali je to bio moj vid borbe. Meni nema bitnije stvari od toga i hteo sam da vidim na čemu smo. Vidim da je njoj to što joj je traumatično, da je o tome pričala sa momkom sa kojim je mesec dana. Mnogo je veliki pad ako promašiš avion. Ja da sam hteo to da je pitam, bilo bi možda bolje - rekao je Dejan.

- Mi kad smo ušli u vezu, izašli smo na ulicu. Hteo si sve i odmah i sad kad sam ja u drugoj vezi, hoćeš da sve ideš hronološki. Jadan si, a nisi mi uopšte smešan - rekla je Dalila.

- Ti nisi svesna šta radiš - rekao je Dejan.

- Neću iz poštovanja prema Filipu da pričam ovde i neću ga vređati i spustiti ovde kako bi počeo opet da lupa glavom ovde. Ja ovde žrtva ne mogu da budem. Znam ja kako ti perfidno i nisko udaraš i kajem se svakog videa na jutjubu sa njim, pa jedva čekam i da izađem i da ih obrišem. A možda se i pokajem svih pet godina provedenih sa tobom. Nije on varao, on je bio pošten i fin. Kunem ti se, bukti u meni, neću, suzdržavam se i pokazaću nešto loše. Nekla ostaje, nema veze, ostaće u meni do trenutka kada budem jako eksplodiralo - rekla je Dalila.

- Hoću razvod braka ovde, donesite mi papire ovde, evo ja molim produkciju, da kontaktiraju moju advokaticu - rekla je Dalila.

- Ona to i hoće, da bi mogla ovde da se uda za Cara, ja je čitam kao knjigu - dodao je Dejan.

