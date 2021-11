JA PRISTIJAM NA SVE, NEMA NAZAD! Car PRIZNAO zašto je terao Dalilu da se NE RAZVEDE, a onda je Dejan skočio: Ne trčim pred RUDU!

Prvo pitanje u večerašnjoj emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj pročitao je Filipu Caru.

- Nagovorio si Dalilu da se ne razvede u rijalitiju, zašto? - glasilo je pitanje.

- Mislim da to nije dobro, da treba vani da se konsultuje sa advokatom, Dejanom, porodicom. Nisam upućen, ali mislim da treba da sačeka. Advokati, izlasci, potpisivanja, da još se dešava još taj pritisak - odgovorio je Filip.

- To je jedini razlog? Kako si joj tačno rekao? - pitao je Milan.

- Rekao sam joj da je ishitrena reakcija, da ja to ne bih radio ovde. Čemu još i to? Napolju, mirnim putem, biće joj hladna glava, videće kako da rešava neke stvari. Odlučuje sama za sebe, ali mislim da se oboje slažu da nije to za ovde - dodao je Car.

- Ja pristijam na sve, nema nazad, što se brže ide napred, to bolje za mene. Svaki njen teži korak je bolji za mene. Daje mi olakšice, rasterećeniji sam. Sve što se više krupnih stvari bude dešavalo tako, meni će biti bolje. Ja mogu da tražim, ali neću, ja ne trčim pred rudu. Ne treba meni savetnik, ja sam svoje probleme rešavam. Ja to neću tražiti, niti mi je palo na pamet - rekao je Dejan.

- Ja sam tu noć bila izrevoltirana, Filip je to primetio, zato mi je i rekao da ne radim to, da treba da pričam sa Dejanom napolju, porodicom. Složila sam se sa njim, jer sam smatrala da sam... - pričala je Dalila.

- Tu nema šta da se razgovara, kraj je kraj - dobacio je Dragojević.

- Ali sad mi budi sumnju ovo kad si ga pitao što mi je Filip tražio da to ne radim - dodala je Dragojevićka.

- To je stvar koja bi donela još više problema - istakao je Car.

- Razvod braka je jedna stvar, tu nema dogovora. A podela bračne imovine, je druga parnica - objasnio je Đedović.

