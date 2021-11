UNIŠTIO SAM SEBI ŽIVOT, HOĆU KUĆI DA SE VRATIM! Car zajecao na sav glas, pokazao svoju ranjivu stranu! (VIDEO)

Filip Car je pokazao svoju drugu stranu i slomio se ispred svog cimera Mateje Matijevića.

- Najeo sam se i nalio. Jel si se napio? - pitao je Mateja.

- Vratiću se ja kući mojima - rekao je Car.

foto: Pritnscreen

- U suštini si u pravu, šta bi ovde alkohola još uradilo. Najpotencijalniji konflikti ste ti Dejan i Mensur - rekao je Matijević.

- J*be mi se, nisam bio 14 meseci kod kuće, da vidim staroga, da sednem kod Bruna u auto da prođemo gradom, da osetim moje prijatelje. Fali mi, da kažem ammi i tati, ne brinite, čekajte me, da me Bruno čeka u autu, da idemo u grad. Živim za taj trenutak da mi se vrati taj trenutak u životu. J*be mi se za sve žene u životu, meni to treba. Da me ujutru majka čeka kada ću kući doći. Kad biste vi znali šta je meni problem, sve bi meni dali a ne dva piva. Dođem ovde da izmenim sebi život, a napravim najgore - zaplakao je Car i otišao.

foto: Pritnscreen

Osamio se i sam sa sobom isplakao reku suza, i pričao sve što mu leži na duši.

foto: Pritnscreen

- Dajte mi dva piva, da maštam o onome što je moj život. O mojoj porodici, mojim prijateljima, mojoj majci, mom gradu. Vratite mi moj život, jer ovo moj život nije. Boli me ku*ac za sve žene ovoga sveta, za sve ove probleme ovde. Napustio sam svoje ljude, propustio takve momente, tužne, srećne, nezgodne, da bih vama dao život, a vi meni dajte dva piva, da popijem u muci svojoj. Da popijem što sa sestrom nisam bio kad je sina rodila, što nisam bio sa majkom na prozoru, što nisam bio sa svojim Brunom kada mu je deda umro, što nisam bio uz moje momke da im budem leđa. Zbog svega što sam dao ovde, vi meni dajte dva piva da tugujem i patim. Dao sam sve da bih molio za dva piva na ovoj roletni, otvorite i dajte mi, recite "evo ti smradu". Nisam bio uz svoje bio, došao sam ovde u tuđinu da gradim sreću i muku, je*em li te Filipe, koliko sam loš čovek postao. Sao ste mi dali priliku da pokažem koliko sam smeće! Koliko sam loš čovek, da prodam svoju grudu, svog čoveka, za koga i za šta? Sunce ti je*em krvavo da ti je*em! Za šta da prodam majku svoju,oca svoga, savršeno me boli ku*ac za bilo koga. Tako meni treba u životu. Da još gori budem, sve ono najgore! Ono malo dobra u meni što mojima treba, to nema veze. Ja ću izdržati sve! Jednom u životu budi vojnik u svemu! - govorio je Car kroz suze.

Kurir.rs/I.B.

