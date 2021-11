PRVA ISPOVEST BILJANE DRAGOJEVIĆ NAKON RAZVODA DEJANA I DALILE: Ja najbolje poznajem svoje DETE! Evo šta je rekla za bivšu SNAJKU!

Na velelepno imanje u Šimanovcima stigli su papiri za razvod braka, koje je Dejan Dragojević tražio. Bračni par je konačno i potpisao papire za zvaničan prekid braka.

Dejanova majka Biljana Dragojević, gledala je to sa druge strane ekrana, pa je za Pink.rs otkrila kako se oseća.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako ste se osećali nakon obraćanja Dejana Davidu i nakon svega što je izgovorio na Zadrugoviziji?

- Neizmerno mi je bilo drago, srce mi je bilo puno što se obradovao i shvatio da smo uz njega. Nema veće sreće od toga da se sve ovo reši i dođe na svoje. Polako postaje svestan svega, otvara oči i oseća da smo mu podrška, da smo uz njega i da ga čekamo kad se sve završi. Verujem da će vreme biti na našoj strani i da će tek isplivati istina o tome kako i zašto smo prekinuli svaki kontakt, a već postaje jasno svima. Drago mi je da je on dosta bolje, da lepše izgleda, da bolje priča, vidi se da se polako vraća u normalu i meni je to kao majci najvažnije, sve ostalo će doći vremenom.

Da li ste ispratili svađu Dejana i Cara i kao konačan ishod iste, karambol između Dalile i Filipa?

foto: Printscreen/Pink TV

- Strepela sam da može dođi do nekog sukoba između njih, što je i bio logičan sled događaja, ali sam se uzdala u vaspitanje i ponašanje mog sina, što se na kraju i ispostavilo kao tačno. Mirnim tonom i kroz osmeh je rekao sve što ima i provocirao drugu stranu. Naravno da mi je drago što je tako na kraju ispalo, nego nešto mnogo gore što je moglo da se desi. Bilo je pitanje vremena kada će progovoriti i zaštiti sebe, tako da mislim da je ispalo najbolje i najblaže što je moglo u takvim okolnostima i shodno čitavoj situaciji.

- Što se tiče Dalile i Cara, ne bih to mnogo komentarisala. Cara javnost već poznaje iz prethodne sezone i mislim da nikoga nije iznenadilo njegovo ponašanje. Shodno situaciji i svemu što se izdešavalo je reagovao kako jeste. U celoj situaciji on ima veću grižu savesti nego Dalila, ali to više nije naša stvar. Vidim da i on polako shvata mnoge stvari i menja svoje ponašanje i generelano a i prema Dejanu. Volela bih da odnos Dejana i Cara ostane na trenutnom stanju, da više ne ulaze u sukobe, jer više ni nemaju razloga. U odnos Filipa i Dalile ne bih ulazila, svako sam bira svoju sreću, a mene zanima samo Dejanova u ovoj priči.

Dalila i Dejan su potpisali papire za razvod braka. Koji su vaši prvi utisci i vaša osećanja u ovom trenutku?

- Gledala sam uživo i pratila sam svaki sekund. Nisam sumnjala u to da li će potpisati jer ja najbolje poznajem svoje dete i znam da kada nešto odluči tu više nema nazad. Drago mi je što je konačno slobodan i što će sada mnogo lakše krenuti napred u svakom smislu te reči. Srećna sam jer je i on srećan i jer je to za njega najbolje. Da je bio srećan i da nije to želeo, ne bih bila zadovoljna, ali pošto smo svi svedoci u kakvom je braku bio i kako se sve to završilo, normalno da mi je pao kamen sa srca i da mu svu sreću ovoga sveta želim. Mlad je, pametan, lep, za njega tek predstoji lepša budućnost, a ovo je samo neko veliko iskustvo i životna škola! Samo neka je srećan!

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Magazin IN, Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

