POMIRILI SE DALILA I CAR: Razvela se od Dejana, pa prešla Filipu preko svih GNUSNIH UVREDA! Spremna da se bori za njega do KRAJA!

Dalila Dragojević se sređivala u hotelu, pa je nakon završetka, otišla u Belu kuću.

Nakon što je očešljala kosu i time je dovela do savršenstva, Dalila je videla da Filip Car i dalje spava, pa se odlučila da ga probudi. Ona mu je prišla, legla je pored njega, nešto mu šapnula, pa ga je tom ptilikom i probudila.

Dalila je nastavila sa sređivanjem, pa se potom vratila pored Filipa i nastavila je da ga budi. Ona ga je zagrlila i mazila po glavi, što je njega ipak nateralo da se probudi i ustane da se spremi za emisiju.

- Obećavam ti biće drugačije...Ajde spremi se za emisiju - poručila mu je Dalila koja je kasnije u toku emisije istakla da je sprema da se bori za njihovu vezu.

"Želim da budemo najsavršeniji par na svetu", rekla je Dalila.

Dejan Dragojević ustao je kako bi prokomentarisao klip koji im je bio pušten, a Dalila i Filip Car su za to vreme ćaskali:

- Kada nas neko nešto pita, moramo da budemo promišljeniji - rekao je Car.

- Šta ću sada raći? On će mene sada podići da prokomentarišem...Pričaš kontra stvar, on me je upravo izvređao - rekla je Dalila.

- Čovek ima pravo na svoje mišljenje, ima pravo da bude srećan. Ja ću videti da ispravim neke stvari,d a ne bi mogli da pričaju o našim svađama. Mi smo izabrali da se volimo, a boli nas ku**c šta će da kažu. Ako se mi volimo, ne može nam niko ništa, jer ja tražim samo mir. Ako uđem u nemir, to ti je onda haos - rekao je Car.

