DNO JE MALA REČ ZA NJU! Maja Marinković IZREŠETALA Dalilu i Cara, pa progovorila o ABORTUSU i Janjušu! Evo da li ga i dalje VOLI!

Prva zadrugarka sa kojom je voditelj obavio intervju bila je Maja Marinković, koja je izrešetala Dalilu i Cara, a onda se osvrnula na odnos sa Janjušem.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako ti se čine Filip i Dalila? - pitao je Darko.

- Filip uopšte nije ravnodušan prema meni. Ne znam kakav doživljaj ljudi imaju koji gledaju, ali uhvatim poglede, osmehe... Vidi, Dalila nema gde. Ona je neko ko nema gde, napravila je taj korak sa Filipom, nazad ne može. Da vidi Filipa da je prevari sa tom drugom devojkom, to bi oprostila, jer je već najgora. Nazad nema. Dno je mala reč za nju. Ne bih je ni svrstala u ženski rod. Oni su bili tako hrabri dok nisam bila tu, a sinoć je ućutala, naravno da jeste. Nisam htela odmah da rendam, da se ispucam. Oni hoće sa mnom da peglaju odnose. Da li ona misli da njena reč ima težinu? Sutra ću sve njoj reći u lice, ne znam što se ljudi plaše da joj se suprotstave. Ona je i te kako osetila vajb kod Filipa. Ja sam se samo smeškala, jer mi je smešno. Ona mi je smešna kao pojava, cirkus. Pokretni crikust. I kao persona i karakter i fizički. Danas sam slušalam šta ima da kaže, njegovo spinovanje priče. On to može švalerki, ne meni. Smejao se, pokušavao da se suzdrži. Vidim ja ogledala, pogled. Dalila je došla, izgorela... Meni je to bilo smešno, ko je ona da joj ja odgovorim? Nek joj se pravda on - govorila je Marinkovićeva.

- Danas si komentarisala njihove odnose - dodao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, teško je pronaći dve osobe suprotnog pola da se tako spoje. Iste građe. Nemam ja ništa protiv toga. Ja sam prva imala te odnose, samo sam rekla kako to vizuelno deluje - istakla je Maja.

- Da li će Dalila skakati da ti odgovori? - pitao je Darko.

- Zavisi od situacije! Ona je sinoć probala da kaže da ne želi konflikte, izvinjavala mi se. Najjača njena rečenica, što se začudila što joj nisam pružila ruku - poručila je Marinkovićeva.

- Nisam želela da imam komunikaciju sa Janjušem. Između nas su se desile vrlo bolne stvari. Ja sam njega iskreno volela, to je bila moja najjača emocija. Ja nisam bila cveće, ali to što sam doživela. Taj abortus za mene nije šala. Nikad mi se nije posle toga javio, a onda me ovde obasipa komplimentima. Neka hvala. Ja sam se rasplakala zbog te teme, rekla sam mu da ide. Meni to ne treba. Ne želim da se svađam, da ga vređam. Ne želim bilo kakav odnos sa njim. Nisam videla emocije, nego njegovu želju da bude "podignut" u rijalitiju. Mogoa je da me nađe da je hteo, jedan poziv. Želim mu sve najbolje, ali ne u mom prisustvu. Ja sam prestala da ga volim, ali mi je cela ta priča jako teška - poručila je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Utisci o Sandri Čaprić? - pitao je Darko.

- Promenila je ploču kao Dalila i Marijana, to je totalno druga priča. Ne bih se bavila njima. Ona je pričala o meni da sam falsifikat, a nije mi ni poznavala. To su za mene jako sitne i male osobe da bih se ja bavila njima, ali me je ona ipak prva uvredila. Vremenom će sve doći na svoje - istakla je Marinkovićeva.

Kurir.rs/M.M.

