UBIJALI SU SE U NOVOM SADU, SVAKI DAN KLANJE! Đole Kralj otkrio svima šta su Maja i Car radili napolju, Dalila u ŠOKU! (VIDEO)

Dalila Dragojević je otišla do garniture u spavaćoj sobi, gde je popričala sa Irmoj Sejranić i Đoletom Kraljem.

Đole je tada otkrio informacije koje niko nije znao, a tiču se Maje Marinković i Filipa Cara.

- Ja mu želim puno sreće, da sam se zaljubila, zaljubila sam se. Volim ga, ali povredio me je za tri života. Kad sam pročitala čestitku "Ljubav nema granica", u meni samo osećaj. Ja sam znala, znala sam... - istakla je Dalila.

- Ako poželi da se vrati? - pitala je Irma.

foto: Printscreen

- Kome, meni? Važi... Nisam ja usputna stanica. Nisam ja peron. Nek' je zdrav i živ. A ovo što mu se dešava, sam je izabrao - nastavila je Dragojevićka.

- Oni ne mogu da izdrže, dva, tri dana. Svaki dan su se klali, Dragana je uzela da je snima da bi dokazala, Maja je išamarala. Svaki dan klanje. Ubijali su se u Novom Sadu - nastavio je Đole.

- A meni priča da je sa mnom imao probleme. Sa mnom je imao samo jednu svađu, prvi je uzeo kozmetiku da mi razbija. Kupiću mu ta tri parfema napolju. Šta se desilo... Ja sam u stanju šoka. Ono što je Dejan rekao, sedim u pušionici, slušam: "Lemure...". Do juče je pričao da me je voleo najviše na svetu. A porede situaciju sa Dejanom, ja sam njega izbegavala... Car mene nije izbegavao, on je bio sa mnom. Pričao mi je da nikog nije voleo kao mene... Možda je mene lagao - govorila je Dalila.

foto: Printscreen

- Nije lagao, voleo te. Muška Devica, to je ono što sam ti pričala - pričala je Irma.

- Kao da čeka da ću da mu razbijam stvari, a ja najvpiše na svetu želim da te stvari dobije, koliko ih čeka. Stvarno sam se trudila, slagala mu stvari, skupljala za njim, da živi kao čovek, a ne kao aljkav čovek. Čula sam da je rekao nekome da sam ja htela da on živi po njenom napolju - nastavila je Dragojevićka.

- On se samo us*o jer je p*čka - smatrala je Irma.

- Pusti vreme da pokaže svoje - nastavio je Đole.

- Koje vreme, imao je s*ks, kaže deset puta. Ja sam mu se predala na tacni - poručila je Dragojevićka.

Kurir.rs/K.Đ.

