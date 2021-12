ŠOK OBRT U ZADRUZI! MAJA I JANJUŠ IDU U IZOLACIJU: Filip Car izgoreo od besa, Marinkovićeva ZANEMELA! (VIDEO)

Sale Luks izabran je za ovonedeljnog vođu, a došlo je vreme da se on poigra sa zadrugarima i saopšti koga šalje u izolaciju, a koga vodi u hotel, kao omiljenu osobu:

- Podigao bih Miljanu, Milicu, Nevenu, Mimu, Viki, Maju. Janjuš, Car, Dalila, Mensur, Dejan, Zola, Osmakčić. Maja i Janjuš su potrčci, ostali mogu da sednu - saopštio je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Idem sa Filipom u izolaciju, nemam komentar - rekla je Maja.

- Ovo je očekivano, ne ljutim se, drago mi je da neko razmišlja u tom rijaliti smeru. Tu smo da pravimo klipove, nikakav problem, ja ću spavati u izolaciji. Ako bude se*sa, ja ga bacam, videće gledaoci - komentarisao je Janjuš.

- Nije to problem, lagani smo po tom pitanju. Saša, iznenadio si me, problem je da na ljigav način meni predstavljaš nešto drugo, problem je u njemu, ne u Maji. Ja sam više puta ispred Janjuša imao se*s, njega to ne zanima, ja sam njega spasio. Razočarao si me, jer igraš sa mnom rijaliti. Ne gledam Saleta više na isti način, Glumac mi je rekao da ću tek videti njegovo pravo lice- govorio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam samo čula da je Filip tražio da ne idem ja sa njim u izolaciju - otkrila je Dalila.

- Ako Filip ne bude išao u izolaciju sa mnom, ja isto neću ići! Ja samo želim biti sa svojim dečkom - pobesnela je Maja.

- Ako će ona da ima neki strah... Zašto ne dokaže da nećemo imati strah, mene strah nije - dodao je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

