DEJANOVI VAPAJI ODZVANJALI UVEDITE DAVIDA I MOJU MAJKU U ZADRUGU: Dalila iznela PRLJAV VEŠ iz odnosa sa Dragojevićima, on pobesneo

Voditelj je dao je reč Marku Đedoviću, koji je prokomentarisao odnos između Dejana i Dalile.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo je zabeleženo, video, javnost je videla sve to. Javnost je bitna, pa pitajte Taru da li je bitna javnost? Pitajte onu iz prve sezone...Dalila je kriva što je dete od 21 godinu odvojeno od porodice. On je mene pitao da li mu je baba živa. On nema pojma - rekao je Đedović.

- Uvedite Davida i moju majku ovde na sedam dana, pa ćete videti ko je u pravu. Ne treba niko da se oglašava. Stvari koje sam ja zamerao njima, ona me je mirila sa njima. Sa Davidom sam se posvađao zbog tih nekih farmerica - rekao je Dejan.

- Da li su ti bitniji pet godina od rođenog brata - pitao je Milan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Svaki njihov ružan komentar koji je bio protiv mene, ja njima i dan danas zameram. Ne mogu ja njima tek tako da pređem preko nekih stvari. On mora da dođe da priča sa mnom, nije bio sa mnom kad je trebalo, ostavili su me kao kera - rekao je Dejan.

- Ispada da sada svi lažu dejane. Ćale je u pravu kad nisi sa Dalilom, a nije kad si sa njom - rekao je Đedović

- Ona je mene pomirila sa Davidom, niko drugi. Ona je zvala mog tatu da dođe i mamu, a ona nije došla - rekao je Dejan.

- Moram stvarno da se umešam. Postoji u drugom rijalitiju video zapis gde je to izrečeno, pa se Goran uključio i to potvrdio - rekla je Dalila

- Zašto si rekao da je za ona sve kriva i da je Biljana u pravu - pitao je Đedović.

- Keva je rekla za Dalilu to šta treb ada ser desi, pa su se dešavale situacije gde oni donose onoj tamo stvari i sve. Unose stvari Davidu i obraća se Davidu, a ne meni. Ne obraća mi se što smo se David i ja posvađali. Sestra me se javno odrekla, a baba mi se nije javljala - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja njemu kad sam govorila da ode da popriča, da ja ne moram da budem tui da ne bih bila prepreka, on je rekao da ne oseća da treba da ode i da ne želida sedi u kući u kojoj se ja pljujem. On je meni uvek govorio o tom nedeljnom ručku, zato mu je i nedelja najgori dan. Ja sam uvek bila veštica i vračara. Ni naš mozak nije mogao da svari takav momenat. Bila je spdnja da će da okreće prase kad dođem ja u Veternik. Rekla je Biljana da su ta vrata za nas uvek otvorena, ali to nije bilo tako. Biljana je uvek bila više na strani Davida i njegove bivše, nego na našoj strani. Mene kad otac nazove i pita da li smo gladni, da li nam trebaju pare, pa kad kažem da ne treba ništa. Ja mu kažem, da mi je čudno da se moj otac brine - rekla je Dalila.

- U pravu je što kaže Car, što je rekao da neće bideti Bruna - pitao je Milan.

- Situacija koja je bila, ja sam znao da njegovi neće prihvatiti ono što se dešava, pa je morao da odabere stranu - rekao je Dejan.

- Je l' se njihov odnos ovim pomirenjem promenio? Ne, sve je isto. Vi opet imate isti odnos - rekao je Car.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)