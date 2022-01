SRAMOTA ME JE ZBOG S*KSA SA TOBOM! Dalila sve sasula Caru u lice, on joj predložio da budu ZAJEDNO, a evo do kad!

Dalila Dragojević i Filip Car započeli su raspravu u izolaciji jer je ona ponovo pokušala da mu skrene pažnju da trenutak kada je ostavio:

- Miš mi je pojeo čokoladicu ovde - rekla je Dalila.

- Kod mene ima svašta, moram sutra pomeriti krevet. A vi tako u garderobu imate svašta - rekao je Miki.

foto: Printscreen

- Tamo kantom se ide i uzima hrana - rekao je Car.

- Mi smo domaćini. Kod mene uvek ima svačega kući. I dosta porodičnih prijatelja, sve sam sjebala - rekla je Dalila.

- Eto, nabijaš mi tako grižu savest. Dođe mi da joj kažem da sedi pored mene do jula, jede tu i ćuti kada tako kaže - drao se Car.

- Šta je po tebi sramota? - pitao je Car.

foto: Printscreen

- Sramota me je zbog se*sa, kad vidim tvoje razmišljanje, stavljaš me u iste koševe, sramota me što sam bila sa tobom - rekla je Dalila.

- Svaka devojka ovde ima s*ks - pravdao je Car.

Kurir.rs/I.B.

