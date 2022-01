DALILA I DEJAN SU DNO DNA, NEOBJAŠNJIVO MI JE TO PONAŠANJE! Bivši zadrugar osuo rafalnu paljbu po Dragojevićima, nije ih poštedeo

Bivši zadrugar Ante Baždarić naveo je tri "najljigavije" osobe u Zadruzi.

- Pa, evo, razmišljao sam, i ne da sam našao tri osobe, možda sam našao i više... Prvo bih naveo Dalilu, sve smo videli, svi ti njeni postupci i sve ostalo mi je strašno, baš strašno. Druga osoba neka bude Dejan, neka ih u paketu. Sve to što mu je napravila Dalila, a on odbaci svu ekipu koja mu je bila podrška u tim teškim trenucima i da se tako ponaša prema njima - dno! Mogu i sebe da zamislim u sličnim situacijama, ali nikad ne bih prešao preko takvih nekih stvari, to je meni neobjašnjivo - kaže bivši zadrugar, pa nastavlja:

foto: Screenshot

- Treću osobu koju bih naveo kao najljigaviju je Mima. Ima ih još par, ali izabraću nju iz razloga što se spanđala sa oženjenim čovekom, leti za kadrom non-stop, gadljivo mi je to skroz - zaključuje Ante u emisiji "Pitam za druga".

- Treću osobu koju bih naveo kao najljigaviju je Mima. Ima ih još par, ali izabraću nju iz razloga što se spanđala sa oženjenim čovekom, leti za kadrom non-stop, gadljivo mi je to skroz - zaključuje Ante u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:35 Pogledajte u kakvom LUKSUZU se odmara trudna Sofija Milošević