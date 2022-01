BELA KUĆA BOGATIJA ZA JOŠ JEDNOG UČESNIKA! Anđelo ušao u Zadrugu, priznao da su mu OVE DVE ZADRUGARKE najlepše! (VIDEO)

Anđelo Ranković je ušao u Belu kuću. On je priznao da su mu najlepše zadrugarke Ana Jovanović i Sanja Grujić.

- Odlično sam, drugačiji mi je posećaj kad sad ulazim i nekako imam osećaj da je sad drugačije i da ulazim kao osveženje. Imam osećaj da sam mnogo opušteniji, nemam tremu - govorio je na samom početku.

- Slobodan ili zauzet? - pitala je Dušica Jankovljević.

- Slobodan, gde zauzet da ulazim u Zadrugu? Biću iskren dopada mi se Ana fizički, to je moj tip. Moram da kažem da mi se dopada Sanja, način na koji rezenuje, ima lep vokabular i izlaže lepo. Mislim da ona devojka priper da predrasude mogu da budu pogrešne - pričao je Anđelo.

- Da li ćeš se prikloniti grupi komentatora ili ćeš da potražiš svoj ugao i druge ljude? - pitala je novinarka.

- Za razliku od prethodnih sezona voleo bih da budem neko ko će biti kativniji u komentarisanju, ali biću svoj, imaću svoj stav i želim da ga iskažem. Krivo mi je što ljudima koji mene podržavaju nisam pokazao sve što mogu - odgovorio je on.

- Koja je više tvoj tip Sanja ili Ana?

- Ana je više moj tip, ali kad bi se spojile... Možda bude neka treća -

- Ko ti se ne dopada? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne dopada mi se sve što je Dalila uradila, način na koji je uradila i sve nakon toga. Uradila je sve što bih mogoa da osudim... Car se iz dana u dan menja, hoće da bude sa Dalilom, pa neće. Car i ja smo bili okej prošle godine. On je u dubini duše dobar dečko, nije kvaran, ali radi situacije koje dovedu do toga da to uradi - rekao je Ranković.

- Je l' misliš da bi se jedna dobra osoba tako igrala sa Dalilom? - upitao je novinar.

- Devojke se žale, on je ovakav, on je onakav. Ti što ne mogu da se vežu, vidi svađe sa Majom i Dalilom, dođe treća, pa posle bude on je onakav - objasnio je Anđelo.

- Koliko ti je poznato ime Stefana Mihića? - glasilo je pitanje.

- Ja sam njega upoznao pre 10 godina, kad sam bio na Zakintosu. On je u to vreme stvarno bio neko ko je u tim mlađim danima, promoterskom svetlu, bio jako perspektivan i imao mnogo rezervacija. Nismo nas dvojica prijatelji, drugi put u životu smo se videli u Dubajiu kad sma ja izašao iz Zadruge. Ja sam tamo živeo i sve znam, sve što je tad rekao u Dubajiu, odradio je. Ima kontakte, neću da lažem... Kad smo isšli na najluksuznija mesta on se ponudio, imao je kontakte. Mislim da je on pun pogodak za rijaliti, ali ja ne bih voleo da se moje učešće svede na to da me ljuju i vređaju - pričao je Ranković.

- Anđelo je otkrio i šta misli o odosu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

- Tara je kul lik, ali u glavi je klinka i samoživa. Mislim da ona nema osećanja. Kad je Ša sve ono pričao, ona mu se smeje u facu, a on se smeje od muke - pričao je Ranković.

- Kakvo mišljenje imaš o Mensuru? - upitao je Darko Tanasijević.

- Korektno. Komentariše druge, a većinski deo je proveo u odnosu sa Milicom, svađe, ovo i ono. Ne bih na osnovu toga da iznosim išljenje kad mu se sve svelo na to i zato sam rekao korektno - rekao je on.

- Stefana optužuju da je biseksualac, je l' si čuo nešto o tome? - pitao je novinar.

- To što ga znam, bilo je takmičenje ko će sa više devojaka da bude. Malo je više i dosadno kad je neka svađa ti si prostitutka... Šta drugo da se kaže? - rekao je on.

- Šta misliš o Dejanu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja se pita,m šta treba da bude sa glavom? Ljudi smo, praštaju se prevare, brakovi pucaju, imaš dete, kredit za stan... Šta treba da se dogovodi kad se preko puta dešava i da ti pređeš preko toga. Najveća katastrofa je za njegovu porodicu i najgore je što se samopovređuje - odgovorio je Ranković.

