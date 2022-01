OSTALO MI JE MALO DOSTOJANSTVA! Dejan Dragojević podelio detalje početka veze sa Dalilom, pa objasnio kako je sada! (VIDEO)

Dejan Dragojević na trećem je mestu u anketi za zadrugara koji je najviše spreman da rizikuje, a Mateja Matijević javio se za komentar.

Mateja je istakao da je Dejan spreman sve da prokocka radi odnosa sa Dalilom.

foto: Printscreen

- Slažem se da jeste rizikovao, sve je bio spreman da prokocka, radi tog odnosa sa Dalilom. Spreman je bio da oženi osobu koju je upoznao u rijalitiju, mislim da je to ozbiljan rizik - komentarisao je Mateja.

foto: Printscreen

- Venčali smo se posle pola godine od izlaska iz rijalitija. Smatram da ta druga šansa i naše pomirenje... Svi su mi govorili da bi bilo ludo i brzo, ali kada sam odlučio, ništa mi nije bilo bitno, jer ja ovde nisam došao da sedim i jedem sebe. Da se nije desilo to što se desilo, ja bih možda sedeo ovde i jeo samog sebe, ali se desilo ono što je trebalo i više toga nema, više ne mogu da padam u istu rupu. Ja nikada nisam rekao da je ljubav prestala, ali sam svestan da to može da me upropasti, uništio sam sebe skroz, ostalo mi je malo dostojanstva i karaktera - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.