CAR MI JE AUTORITET, ON ZNA KAKO DA ME OBUZDA: Posle haosa koji je pravila, Dalila priznala koliko joj Filip znači! (VIDEO)

Dalila Dragojević zajedno sa Filipom Carem odgovarala je na pitanja gledalaca rijalitija.

- Da li možeš uvek da slušaš Filipa i da izbrojiš do 3 i pitaš ga za savet kad hoćeš da napraviš glupost? - glasilo je pitanje za Dalilu.

- Ne pitam ja za savete, nisam ni od jedne osobe tražila savet. Ja nisam takva osoba, smatrala sam da sam jaka, zato sam pravila gluposti. Što se tiče Filipa, ja znam da će on biti tu, znam da mi neće dozvoliti da pravim gluposti i da će se truditi da mi pomogne. On uvek primeti kad mi nije dobro. Kad sam imala pad ovde, napravio je scenu, pa došao do pušionice, pa mi se obraća indirektno, kao Janjuši ili Zoli. Tad je rekao: "Treba neko da je protrese i kaže joj da to ne radi". Matora ima to u sebi, ali nije tako jaka - rekla je Dalila.

- Sama ta njegova pojava. Tako je i za sprsku Novu godinu došao, hteo da mi objasni. Ja se ne uplašim od njega, ali ima taj autoritet. Doživljavam ga kao muškarca koji može da me obuzda u tim trenucima. Ja poštujem njegovo mišljenje, ali ne uvek. On i te kako zna da uvredi, nemojmo sad da pravimo od njega nešto. Dešavalo se da me je vređao i bez razloga - istakla je Dragojevićka.

- Mi smo generalno ljudi koji ne slušamo nikoga ovde. Marko ima toliko kvaliteta, ali pogledaj ti taj odnos, napravio je od sebe monstruma. Viki izgleda kao da se skida sa metadona, Čaprićka 40 dana, Gruja kao da je umro, a da mu niko nije javio. Tara kao Anabel, Ša kao najlaganiji, a najteže mu je. Niko nikoga ne sluša, a svako ima nekoga ko ga savetuje. Svi mislimo da smo najpametniji, a nismo u svom slučaju. Dalila nije ni u vezi pokazala volju da će da me sluša, sada da - rekao je Car.

