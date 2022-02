ŠA OTKRIO PRAVI RAZLOG ULASKA U ZADRUGU! Simova se brecala na njega: Jurio si mi se, ti nisi normalan čovek! (VIDEO)

Nenad Aleksić i Tara Simov u ranim jutarnjim časovima, obavili su još jedan razgovor na temu njihovog odnosa, gde je reper objašnjavao kako je pre rijalitija potpuno zaboravio na nju, ali je sve krenulo naopako.

- Kapirao sam da ti se možda dešavaju neke faze, pa ćeš se smiriti. Onda sam shvatio da nije tako i blokirao sam te, tada sam baš raskrstio... Šta god sad da kažem ti ćeš reći da nije istina - govorio je Ša.

- Zaljubljena sam bila u drugog dečka, a ti si me jurio! I ti si posle normalan čovek? - brecala se Tara.

foto: Printscreen

- A ti kao nikada nisi govorila da me voliš? Nisi me tražila ovde, na Zadrugoviziji si me tražila? Htela si da dođem i da mi se izvineš, mnogo je tu detalja bilo - nastavio je Nenad.

- Rekla sam da mi je dosadno i da te ubace, na Zadrugoviziji sam gledala patike i pomislila sam da si ti, a bio je Đekson - pravdala se.

foto: Printscreen

- Bilo je tu svega, nije trebalo ni ime da mi sponeš i kraj - rekao je reper.

- Onda ne bi ušao - rekla je Simova.

- U meni se tada sve ugasilo, gotivio sam te, ali te nisam osećao. Vratio sam se u normalu, radio sam na sebi, vratio sam samopouzdanje. Nisi mi bila bitna uopšte, uvek bi bio tu da pomognem ali ovako ne. Mislio sam da ću totalbno drugačije da vozim ovaj rijaliti... - govorio je Ša.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

26:41 Šok-obrt na nominacijama: Njih trojica našli su se na vrućoj stolici! DRAMA NIJE IZOSTALA