CAR LOMI I RAZBIJA ZBOG SVAĐE S DALILOM, TRESE SE ZADRUGA! Dragojevićka ga napala, nije uspeo da se iskontroliše: KARAMBOL! VIDEO

Dalila Dragojević i Filip Car su svoju raspravu otpočeli oko učestalih zahteva koje Car ima za Dalilu u toku pet minuta. Dalila ne želi da bude kućna pomoćnica i pridikuje Filipu za njegovu aljkavost!

Car je nakon ove rasprave doživeo pomračenje uma, te krenuo da lomi pred sobom.

foto: Printscreen/Pink

- Idi mi donesi ovo, donesi ono. Ajde bre, nisi nesposoban! Čovek ne može svoje čarape da opere- rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Maja Marinković mi je bacila džak sa čarapama u jezeru, nemam više! Ja ne pričam o tovjim gaćama. Ajde brate mili, žensko si, ako možeš operi, operi! Ako ti to stvara problem, ja enmam problem sa tim. Ja nađem nekog drugog! - rekao je Car.

- Nađi drugog onda! Ne ineresuje me, ne zanima me! To je najmanji problem. Ja se ne svađam! Ostavljaš po stolovima, ne zanima em što si muškarac. Jeo si i ostavio si sve na stolu. Idi mi donesi cigari, idi mi naapravi šejker, preteruješ!Znaš koliko sam puta čula: Nemam stvari, nestaju mi stvari! Nemoj da lažeš više, ne pravi se budala! Nemoj da vrtiš priču koja je lažna! Nemoj da zahtevaš od mene ništa! Ja tebi nisam čistačica, je l' ti jasno?! - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

-Sandra Rešić je izašla da puši cigaretu i pokušala da smiri situaciju!

- I ti se smiri - rekla je Sandra Rešić.

Nakon svađe u dvorištu su Dalila i Car su ušli u kuću i nastavili raspravu.

- Nestaju ti stavri jer ih razbacuješ stalno, nemoj da lažeš više! Izvadiš prljavu majcu i obučeš!- dodaje Dalila.

Car je gađao ogledalo komadom nameštaja koje je prslo nakon loma.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

