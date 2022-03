ŠOK TVRDNJE KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: Viktorija LAŽE da ju je pop SILOVAO! Evo kako je došao do tog zaključka...

Kristijan Golubović nikada nije krio da je voleo buran život i da je radio sve ono što je hteo u svojoj mladosti, međutim, kako kaže, nikada nije imao seks sa prostitutkom.

- Kurve sam isključivo plačao svojim prijateljima, jer meni je moj otac rekao da ako nisam sposoban da zbarim ribu, treba sam sebi da odsečem ku*rac i da ga bacim. Tod tada je moj princip da to ne praktikujem - kaže on.

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović svojim učešćem u Zadruzi uspeo je da se postavi kao otac mnogim zadrugarkama koje su prošle pravi pakao u životu.

On za Rijaliti plus tvrdi da zna čime se bave mnoge devojke, kao i to da su neke bile silovane, ali ne želi da im otkrije identitet zbog njihove intime i sigurnosti.

- U prošloj sezoni su mi dve zadrugarke u poverenju ispričale da su bile silovane, za treću sam i sam znao da je prošla kroz taj pakao. Bio sam im kao otac - rekao je na samom početku Kristijan.

- Treća devojka za koju sam znao da je silovana bila je hostesa u Švajcarskoj. Taj lokal je posećivao jedan lik albanske nacionalnosti koji ju je zaveo, a kasnije kada je dobio to šta je hteo, maltretirao ju je - priča Golubović, i otkriva detalje ovog slučaja.

- Bila je sa dve devojke zaključana u sobi, jedva se izvukla iz tog pakla. Zamolila me je da u javnosti ne spominjem njeno ime da ne bi imala probleme s porodicom.

Bivši učesnik rijalitija spomenuo je da svaka devojka misli da se njoj takva grozota ne može desiti, ali da je stvarnost drugačija.

- Svaka devojka koja krene lošim putem ide na to da njoj ne može ništa strašno da se desi i da će zarad svog cilja istrpeti neke stvari, a ne razmišlja o tome da će možda biti silovana. Na kraju ih to snađe i onda shvate da one nisu ništa drugačije od ostalih žena koje su to proživele. Njima su se udvarali razni biznismeni, obećavali im kule i gradove, na šta se svaka od njih primila, ali čim dođe do seksa, one su automatski njihova svojina. Dobiju ono što su hteli, a kasnije ih samo šutnu i nazivaju ih kurvama - rekao je Kristijan, pa spomenuo Viktoriju, koja je ispričala da ju je silovao sveštenik.

- Kada je Viktorijina priča u pitanju, mislim da je sve slagala i da je igrala na kartu patetike jer zna kroz šta prolazi u rijalitiju. Devojke koje su to preživele i kada se spomene takva priča, one se tresu, zacrvene se, imaju neke posledice od svega toga, a ova nije imala nikakvu reakciju - istakao je svoje mišljenje Kristijan, i dodao da je ovaj TV format digao cenu mnogim ženama.

- Rijaliti programi su bili odlična odskočna daska za mnoge devojke koje se bave najstarijim zanatom. Priča se za Anu Korać, Sanju Stanković i mnoge druge da su prostitutke. Kada se bolje pogleda situacija, one su sada na nekom vrhu. Skupoceni automobili, svaki vikend neka egzotična egzotična destinacija, skupe krpice... Pitam se samo odakle para za sve to? Zar to nije malo čudno? - pita se on.

- Ana Korać se u rijalitiju po kazala kao jedna dama sa manirima. Predstavila se u najboljem mogućem svetlu, a priča se da je prostitutka. Svaka od njih je oguglala na tu priču i one se više ne vređaju kada im neko to kaže - rekao je za Rijaliti plus Golubović.

