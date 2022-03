NOVA DRAMA TRESE BELU KUĆU! Dalila potvrdila da ZAPISUJE poglede koje Aleks upućuje Caru, PRIZNALA SVE! (VIDEO)

Marko Đedović je otkrio da mu je Tara Simov rekla da Dalila Dragojević zapisuje poglede koje Aleksandra Nikolić upućuje Filipu Caru. Reč od strane voditelja je dobila Dalila.

- Sedela sam u puššionici, Filip je bio na kraju stola, izbrojala sam da je devet puta pogledala Filipa - rekla je Dalila.

- On gleda mene kad pušim cigaretu - rekal je Aleks.

- Onda je trebalo da ustaneš i da kažeš da te gleda moj dečko, i onda ja rešavam sa njim. Mene tvoj dečko ne gleda! - rekla je Dalila.

- Ja njega kad vidim, ja mogu samo da prevrnem očima - rekla je Aleks.

- Ja tome ne bi davao na važnosti. Ne znam u kojem pravcu sam gledao, meni je to suludo. Meni je to smešno, ovako što se tiče, ne želim da se svađam sa njom i sa Dejanom. Znate moj stav i moj odnos prema Aleksandri. Mene ne zanima da budem deo ovoga, eventualno kad se radi direktno o meni. Ovo večeras što smo dozvolili sbei, samo meni i njoj može doneti loše. Ja ne želim da budem u raspravi sa bivšim devojkama. Ja sam sit toga, ko nije sit, ja se sklanjam. Ja sam joj rekao da ne obraća pažnju jer će se i to pretvoriti u nešto loše. Ljubomrna je i posesivna, ne treba to da radi. To je završena priča, jedino što možemo Dalilia i ja sa peckanjem, to samo može loše doneti - ističe Car.

- Ja niti peckam Dejana, niti ga gledam, niti ga diram. Pitana sam za njegov odnos i u premijeri i svuda. Da ja ulazim u to čime se ona bavila. ne pada mi napamet. Ona je nas prva nazvala odronima, pa sam samo uzvratila. Uopšte ih ne diram, niti komentarišem. Mene to ne vodi ničemu, samo mi stvori problem sa Filipom. Za meen je to završeno - rekla je Dalila.

- Ne može da mi promakne ni dlaka. Ja za nju, za stvari koje ne postoje imam kritiku i sve ostalo. Tako i Aleks, možda ima pravo, neka ga i ima. Gde to može dovesti mene i Dalilu? Ne potrebno je! - rekao je Car.

- Ja jesam ljubomnorna i posesivna ali nisam bolesnica! Ja sam za Aleks čula za vreme žuke, da je baš tada pogledala Filipa. Ja pričam ono što sam ja čula! Pitala sam samo njega kako je odreagovao. Ja sam ispratila to što sam ja videla - rekla je Dalila.

