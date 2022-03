ŠOK INTERVJU DALILINE MAJKE! Emina BESNA: Nek prenesu Caru da sam na SVE spremna, plašim se samo NJENE REAKCIJE! OVO kaže o DEJANU

Majka Dalile Dragojević Emina Mujić oglasila se nakon svih dešavanja u Beloj kući, pa je žestoko zapretila Filipu Caru.

Emina se osvrnula za Kurir na urede koja njena ćerka svakodnevno prima.

"Ne znam šta više da kažem na sva ova dešavanja vezana za Dalilu. Gledamo šest meseci otkako je rijaliti počeo i nema dana, sata, a da se o Dalili ne priča i da Dalila nije tema. Ceo rijaliti osude i uvrede nosimo na svojim leđima, kako Dalila tako i mi, njeni roditelji, što od pojedinih učesnika Zadruge, a što od naroda napolju tj. po porukama na društvenim mrežama", rekla je Emina za Kurir na početku razgovora, pa dodala:

"Dalila je najviše osetila na svojoj duši sve ovo, a tako i njen otac i ja kao majka. Koliko god je osuđivali za ovo što se desilo vezano za Dejana, mislim na narod koji gleda, ja kao majka ne mogu to ni da odobrim ali ne mogu ni da je osudim jer svako ima pravo na svoj život i da ga živi onako kako odgovara", rekla je Emina.

Emina se osvrnula i na situaciju iz Zadruge. Naime, Dalila je odbila da bude u izolaciji sa bivšim mužem Dejanom Dragojevićem, pa će zbog toga biti kažnjena.

"Što se tiče izolacije, to ništa neobično, jer svi znate da je Dalila šest meseci najviše vremena provela u toj izolaciji. Ne mogu da se mešam u odluke tamo nekih koji su postavljeni kao "ovonedeljne gazde", ali od 40 učesnika koliko ih ima i tih recimo parova unutar Zadruge, pitam se samo čemu toliko guranje Dalile u tu izolaciju sa Carem ili sa Dejanom? Naravno, to što je kažnjena ne bih da se mešam u odluke produkcije, oni znaju najbolje da li će Dalilu da kazne ili će i sami videti da je dosta više vršenja pritiska šest meseci nad njom. Mislim da je ljudski da bude pošteđena i izolacije i te kazne za ne odlazak", rekla je Emina.

Emina je otkrila da li se Dalila možda plašila mogućeg pomirenja sa Dejanom, pa je zato odbila da bude u izolaciji sa njim.

"Ne plaši se Dalila pomirenja jer jedna izolacija ne znači ništa ako bude trebalo da se Dalila i Dejan pomire! Mislim da Dalila ne želi da smeta Dejanu u sadašnjem njegovom odnosu pošto je, eto, kao našao sreću pored Aleksandre i onda ako nekog volite, pa kao i čoveka, nećete mu sigurno stati na put tj. njegovoj sreći! Mislim da Dalila tako isto razmišlja! Jednostavno ne želi, kako su rekli, da Dalila nanosi bol Dejanu. Dalila se udaljila od Dejana i ne dira ga dok on, koliko vidim i pratim, ima potrebu često da Dalilu prokomentariše i izaziva iz nje ono što ne bi trebao! Dalila ćuti jos uvek na sve, kako Dejanu, tako i Filipu i uvrede sa obe strane! Ne znam samo koliko ce Dalila da ćuti, ali znam isto tako, ako progovori i bude zauzela svoj stav, da neće biti dobro ni jednom ni drugim! Zaigrali su se previše", rekla je Emina i otkrila da li je tužila Filipa Cara:

"Sve ona može da trpi do određenog momenta i ja se tog najviše plašim! Ako Dalila odluči da im uzvrati uvrede i provokacije može se svašta desiti, a ja se, biću iskrena, tog najviše plašim! Previše su sebi dali za pravo da vređaju Dalilu, ali zaboravljaju da mi to sve snimamo napolju i da napolju počinje zivot. Da li sam ga tužila, to će se čuti, a njemu ko unosi informacije spolja, ni njima neće biti dobro", rekla je Emina.

Emina ne krije koliko je besna što Filip stalno ponavlja da je Dalila odrasla bez majke.

"Filip konstantno ponavlja da misli da sam ja Dalilu ostavila nekad i da Dalila nije odrasla uz mene, tu je pogrešno informisan. On ne zna da je moja Dalila uz mene od dana njenog rođenja, pa dok se nije udala i otpočela život sa Dejanom gde sam ja, takođe, bila i posećivala ih kao i oni mene sve ove godine njihovog zajedničkog života! Ja sam majka! Nek neko prenese Filipu, a Dejan to vrlo dobro zna, na šta sam ja spremna kad je Dalila u pitanju! Znaju to ljudi i iz drugog rijalitija i svi Dalilini dušmani! Neka ih samo, svako nek se pokaže sad u Zadruzi ko je i šta je! Dalila je za njih Kraljica, oni su prodane duše, sad to slobodno mogu da kazem! Sve rade da bi isplivali u prvi plan i došli do cilja, a to je kao pobeda u Zadruzi 5! Ne, neće je dobiti na taj način niko od njih, jer ljudi u produkciji nisu ludi i vide sve šta ko radi i zarad čega", rekla je Dalilina majka.

Mujićeva ističe da misli da će Dalila da pobedi. "Ovu pobedu, bez imalo skromnosti, ću reći da nosi Dalila, a ljudi na društvenim mrežama mogu samo da nagađaju i sanjaju o svojim željama i snovima! Iskrenost i dobrota ovde pobeđuje, a moja Dalila je i iskrena i previše dobra za ove miševe koje je i te kako Dalila digla iz pepela i zahvaljujući Dalili su tu gde jesu! Moja Kraljica ostaje Kraljica dok su drugi pokazali svoja prava lica kroz prijateljstvo! Sad narod ovaj koji kao osuđuje Dalilu neće da prizna da Dalila nikad nije bila kriva ni za šta za ove godine njenog braka, može samo da bude kriva za ovaj postupak što se desio i to se dešava svakom skoro u životu, samo nekom van kamera, pa eto ne može da se zabeleži. Dalila je bolna tačka svima još od njenog učešća u drugom rijalitiju i same pobede tad! Od tad počinje mržnja prema Dalili, ali i tad su ljudi prepoznali njenu iskrenost i njenu dobrotu, a prodane duše su pročitane od ljudi koji su zaduženi za njihovo praćenje i učešće u tom! Mogu da pljuju po Dalili, po meni, da će Dalila da uzme prvo mesto jer ga definitivno zaslužuje, a njeni dušmani će da se lupaju u glavu i lupetaju i izmišljaju svašta. Na njihovu žalost i njihov sav trud pobeda je naša, tj. Dalilina. Ja kao majka ću da stanem ponosno i prkosno u finalnoj noći da čestitam mojoj Kraljici pobedu. Dalila je Dalila i nikad je zaboraviti neće, mislim da je mnogi sanjaju jer samim pljuvanjem jedne mlade žene kao što je Dalila Bog i kažnjava da nemaju mira pa čak ni u snu, jer Dalila im ništa nije ni kriva ni dužna.

