PUKLO PRIJATELJSTVO IZ DETINJSTVA! DALILA ZARATILA SA DRUGARICOM: Nećeš preko mojih leđa praviti ŽRTVU! (VIDEO)

Reč na nominacijama dobila je i Irma Serjanić, koja je žestoko zaratila sa Dalilom Dragojević sa kojom je inače drugarica iz detinjstva.

Irma je rekla pred svima da će biti surovo iskrena kada je reč o Dalili.

- Sad ću biti do koske iskrena. Kada sam ušla prvi put u rijaliti nisam imala prijatelja i morala sam da se branim. Ja bih volela da je neko o Dalili pričao lepo kao ja. U dosta navrata si bacala sumnju na mene, to je mene zabolelo, zamisli koliko sam ja puta pokušala da se suzdržim. Bude mi mnogo teško, a i krivo. Pristala sam da me nazovu ovako ili onako, ti to znaš - počela je da priča Irma.

foto: Printscreen

- Nećeš preko mene, hoće da napravi žrtvu, ali preko mojih leđa nećeš. Matora je bila u pravu, ona mi je rekla da će doći do ovoga - vikala je Dalila.

foto: Printscreen

- Ne, to nije tačno. Ja tebi želim sve najbolje, od srca ti želim da sačuvaš živce. Nikada nisam pomislila ništa loše, itekako sam znala da će ovakva biti reakcija. Dejan je kvaran i pokvaren, ja svoj stav ne menjam. Šaljem Dejana u izolaciju - rekla je Irma.

Kurir.rs/K.Đ.

