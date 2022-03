BEBICA HOĆE DA NAPUSTI MILJANU I ODE IZ ZADRUGE: Kulićka van sebe od besa, traži POMOĆ, Zola im upropastio VEZU! (VIDEO)

Nakon Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, predstavnica sedme sile je porazgovarala sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Ona je pitala Nenada zbog čega još nije pokazao svoje pravo lice u rijalitiju.

- Nemam potrebu da pričam o nekim stvarima, sve što imam kažem Miljani. Moja nervoza traje sedam, osam dana. Ubija me ovaj prostor. Ja sam osoba koja se ne nervira, ali nisam mogao da izdržim više. Ona kaže da neće više, onda se nastavi, tako u krug. Nisam mogao da izdržim više. Definitivno hoću da izađem, nije mi dobro. Ne sumnjam u njene emocije, ali nema potrebe da trpim ovo - rekao je Bebica sa knedlom u grlu.

foto: Printscreen

- Da li veruješ da su njene emocije prema Zoli onakve kakvim ih predstavlja? - pitala je novinarka.

- Na delima ne. Kako bi se ona osećala da je tu meni neka bivša i da to radim? Ako kaže da nešto neće da radi, onda to nećeš da radiš - dodoa je Macanović.

- Zola je rekao da si folirant - nastavila je novinarka.

foto: Printscreen

- Nemam potrebe da se pravdam takvim ljudima, ja znam ko sam i šta sam - rekao je Bebica.

- Zamislite, jutros nas je onako zatekao u pušionici i ništa nije rekao. Da ja vidim devojku sa bivšim kako sede u pušionici i plaču, i da ništa ne kažem, ko koga tu zaj*bava? - skočio je Zola.

- Nenad mi je sumnjiv sada, ja da volim nekoga, nikada ga ne bih ostavila samog ovde, želim poligraf. Sve ovo što priča da hoće da izađe odavde, ne govori mi da voli mene - dodala je Kulićeva.

- Otići ću, pa ću da se vratim na poligraf, džabe se smeješ - rekao je Nenad.

- Ako želi da ide, neka ode, srećan put. Ako me bude ostavio ovde, doviđenja, prijatno i to je to... - istakla je Kulićeva.

foto: Printscreen

- Ona po ko zna koji put radi isto... I ja bih nju stavio na poligraf - rekao je Nenad.

- Ti si u mojim očima za mene otišao - dodala je Kulićeva.

- Završili smo - poručio je Bebica.

- Zamolila bih medicinsko osoblje, ja ovo njegovo više ne mogu da slušam. Za mene je otišao već! - istakla je Miljana.

foto: Printscreen

Nenad je krenuo da gura Miljanina kolica, a ona je pobesnela.

- Skloni se od mene, rekao si sve! - zaurlala je Kulićeva. Bebica je napustio Belu kuću, a Zola je uskočio u pomoć i preuzeo kolica.

Miljana se kasnije pravdala dečku i plakala mu, pa istakla da je mnogo emotivna i da je sama sebi upropastila život.

Kurir.rs/K.Đ.

