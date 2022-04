KARAMBOL U ZADRUZI! MILICA GAĐALA MENSURA CIGARETOM: Ajdarpašić joj saopštio da NEĆE ŽIVETI ZAJEDNO, ona napavila RUSVAJ! (VIDEO)

Zadrugari su odgledali razgovor Mine Vrbaški sa Nevenom Savić u pušionici. Mina je otkrila koliko joj je teško što se nalazi sa Mensurom Ajdarpašićem u istom prostoru, kao i to što on ne želi da razgovara sa njom.

- Nema šta, ja sam sve obrazložila šta je i kako. Drvo me je pitalo kako sam ja, ja sam rekla da čoveka emocije mogu da sustignu mnogo kasnije. Nije mi svejedno, svaki dan se susretne nečiji pogled. Ja smatram da on izbegava pogled, da ne bi zaplakao kao u januaru. On zna zbog čega izbegava, bila sam jasna - rekla je Mina.

- Ja kad sam zaplakao, objasnio sam. Na specifičan način smo se rastali, nismo se posle toga čuli i videli. To je bio nagli fleš, nagla pojava nje, rekonstrukcija događaja. I isti prostor - rekao je Mensur, pa se nasmejao.

Mensur se smeje jer Mina plače zbog njega - dobacila je Sandra.

- Ja ne znam, ja kao da sam pod anestezijom. Neću više da mu zameram, pa da pričaju da mu ja stvaram tenziju. Neću više. Da se meni pojavi neko koga sam volela, ja ne bih plakala. Boli me uvo. Ja nikad nisam plakala za nekim, niti se smejala, bila sam ravnodušna. Ne bih imala problem ni da stanem ispred tog nekoga, niti da ga pogledam u oči. On ne može ovaj osmeh da suzdrži. Ne mogu više sa njim da se raspravljam. Ja se trudim, da njemu ne bi bilo teško - rekla je Milica.

- Da ti se nije malo smučilo, pa si postala ravnodušna? - pitao je Đedović.

- Ja neću da budem kriva ako on nešto razbije, ako mu se bude išlo odavde... Ja sam ta kod koje može sve, a onda se sve prebaci na mene... Da ne bi bilo udaranja i bežanja zbog mene, ja ću da ćutim, ništa mu ne zameram - dodala je Veselinovićeva.

- Danas si mi prebacila druženje sa MC Aleks i Nevenom - rekao je Mensur.

- Ne, samo nisam znala za situaciju iz paba, saznala sam u emisiji. Moj dečko ne može da ima isti odnos sa mojim drugaricama. On ima slobode za sve, radi šta hoće, ja imam slobodu a ne radim iz poštovanja. Što za mene nešto nije stiglo? I svakog ima u svojim planovima, samo mene ne - urlala je Milica.

- Ja da hoću nešto da uradim, ja bih uradio na vaše oči. Ja ne radim na pola stvari. I ti se podrazumevaš za planove! - dodao je Ajdarpašić.

- Mene nemaš u planovima, a sa drugima planiraš more... Kažeš ovde na pitanju: "Rijaliti za rijaliti, napolje za napolje" - nastavila je Veselinovićeva.

- Hoće na Milicu da svali što nema m*da da priča sa Minom - skočila je Matora.

- Sedi budalo, ti si bolesna. Ja da hoću da uradim bilo šta, ne bih radio na pola. Što bi mi predstavljao problem bilo koji momak? - govorio je Mensur.

- Evo, opet gleda u mene i aludira na to (na MC Aleks) - dodala je Tomićeva.

- Dobacuje kroz kuću svima, planira more, meni nikad nije spomenuo! On sa svakim! - nastavila je Milica.

- Ja nisam nikoga zvao kod sebe, rekao sam ako dolaze u Crnu Goru, da se jave, ja volim da se družim sa ljudima sa kojima sam ovde proveo 10 meseci. Govorio sam ljudima koji su mi dragi, i MC Aleks, i Anđeli, Bebici, Ša... - rekao je Ajdarpašić.

- Svima, osim meni! - zaurlala je Milica.

- Rekao sam ti da ćemo biti u Beogradu zajedno, ne znam zašto us*ravaš sve ovako. Ovako, ja sam odlučio Milici da verujem. Ako sam se ogrešio o nekoga, ja ću da se izvinim. drugo, ići će stvari postepeno. Prvo Milica mora kod kuće, ja kod svoje, da se čujemo sa ljudima, ne možemo naprasno sve - pravdao se Mensur.

Nakon emisije "Gledanje snimaka", gde se otkrilo da Milici Veselinović smeta što Mensur Ajdarpašić planira druženje sa zadrugarima posle "Zadruge", a sa njom ne, došlo je do karambola u dvorištu.

- Ja ću da se ohladim, kunem se! - rekla je Milica.

- Hoću da vidim kako stoje stvari. Hoćeš ti da ideš kući ili sa mnom? Ja idem kod Stefana! Gde ćeš ti? Pusti vreme da prođe, pa vidi, a ne pre vremena sve - dodao je Mensur.

- Hvala Bogu, pustiću vreme - dodala je ona.

- Upropastićeš odnos, pa ćeš mene da kriviš. Ne daj Bože da si me nešto slagala - govorio je Ajdarpašić.

- Skloni se od mene! - urlala je Milica.

- Šta te boli, što su ti izašle prepiske? - dodao je Mensur.

- Preko mene pereš svoja sr*nja - urlala je Milica.

- Hoćeš da j*bem neku devojku ispred tebe? - pitao je Mensur.

- Svaki put kad te uhvate u nečemu, pereš se preko mene. A meni nemoj da se obraćaš posle ovoga - rekla je Milica i gađala Mensura cigaretom.

- Ti si bolesna. Teraš me da okrenem sve devojke i da napravim pakao od života, da vidiš šta je nepoštovanje - urlao je Mensur.

