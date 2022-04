MINA NIJE UNELA ISTINU U ZADRUGU! Miličina majka otkriva sve o TUŽBAMA, uznemirena zbog ćerke: Molim se BOGU za njenu PSIHU!

Ljubavna veza Milice Veselinović jedna je od glavih tema u rijalitiju, a njenu romansu sa Mensurom Ajdarpašićem je ispratio ceo region. Nakon ulaska Mine Vrbaški u Belu kuću, ovaj ljubavni par je u svakodnevnom sukobu.

Nije strano da između njih dođe i do fizičkog obračuna što je najstrožije kažnjivo u ovakvom formatu, ali oni nemareći za svoje honorare nastavljaju brutalne svađe i okršaje, piše Pink.

Tim povodom oglasila se Ana Veselinović, majka Milice Veselinović koja je vidno uznemirana otkrila istinu o tužbama koje su proteklih dana bile jedna od glavnih tema kada je reč o ovom ljubavnom paru. Ona nam je ispričala i kako se oseća posle svega što se izdešavalo i navodi na svoju ćerku više ne može da prepozna.

- Pratila sam šta sam mogla, strah me je za njenu psihu. Molim se Bogu za nju svaki dan. Kada je pogledam, ja nju ne mogu da prepoznam, uopšte mi ne liči na sebe, žao mi je što ne mogu da je čujem, znam da bi joj to mnogo značilo - počela je priču Ana Veselinović, a onda ispričala pravu istinu o tužbama o kojima priča ceo region.

- Mina je unela dezinformaciju da sam tužila Mensura, ja ga nisam tužila, to je glupost. Nemam zbog čega da ga tužim. Trudim se da što manje gledam, samo upalim televizor da vidim kako je ona. Jedina istina je da sam prijavila jedan Instagram profil koji je kačio neke odvratne slike. To je istina. Ja sam tužila i neću da povučem tužbu, to je bilo pre nekoliko meseci. Mensura nisam jer ništa na silu nije radio sa Milicom, iskreno da vam kažem ja više ne prepoznajem ni svoju ćerku. Pričaju tamo da ja loše pričam o Mensuru, ne znam odakle im to. Ja sam samo rekla da je on ljubomoran više nego što treba. Ali šta je tu je, izdržaćemo još tri meseca i to je to. Na internetu je sve crno na belo, a Milica kada bude izašla neka vidi sve. Ja sve što imam da kažem njemu sam rekla za Novu godinu kada sam ušla tamo - ispričala je vidno uznemirena Ana.

