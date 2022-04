VELIKA ISPOVEST MINE VRBAŠKI O MENSURU AJDARPAŠIĆU: Da sam ga zagrlila za NOVU GODINU, sve bi bilo drugačije! Evo čega se PLAŠILA!

Mina Vrbaški otvorila je dušu Drvetu murdrosti o svemu što se dogodilo u emisiji "Gledanje snimaka".

- Šta je bilo to sinoć - pitalo je Drvo.

- Ne znam, pogodilo me je to. Nekako kad shvatiš da si pogrešio prema nekome, ne znam. Mensur, kao i Mensur, on je burno reagovao - rekla je Mina.

- Da li si primetila da te gleda - reklo je Drvo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Primetila sam, zadržao se pogled, pa je okrenuo glavu - rekla je Mina.

- Kakav je tvoj osećaj za njega i da li je istina to da ga ne zanimaš - pitalo je Drvo.

- Naravno da nije istina. On će da se bori, da gura svoju priču i iz inata će da bude uz Milicu. Iz tog inata će i da priča da ja lažem. Nije on dobro u glavi i rekao je sam da se nije oporavio od Zadruge 3, ali ne znam šta treba da se dogodi da bi se on osvestio. Kajem se što ga nisam zagrlila kad je plakao za Novu godinu, jer da jesam, bilo bi sve drugačije. Pa nisam, jer sam se bojala i moje i njegove reakcije, to je taj trenutak nemoći. Meni nije isto tako bilo lako, to što sam se smejala i stajala uspravne glave, ne znači da je meni bilo lako - rekla je Mina.

- Kakve su ti Miličine reakcije na sve to? - pitalo je Drvo.

- Milica je tako jedno bezobrazno dete, više neću ni da je zovem tako, zvaću je mala tetka. Ta mimika lica i to, nemam reči. Ja nju ne mrzim, ali će ona za mene biti vanserijski igrač. Koje ponašanje ona ima, ma jeziva mi je i bojim se da joj nešto kažem, jer ne znam šta će ona meni da kaže - rekla je Mina.

- Da li misliš da je njena ljubav prema njemu prava? - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kad je ona bila u stanju da lažira vezu sa nekim dečkom, da bi povde ušla, ma kakva ljubav. Ko tebe voli? Ja sam te volela i neće te ni jedna takva voleti i isto kao što je on mene voleo, neće ni jednu tako voleti - rekla je Mina.

- Sad se nekako nalazite u vrzinom kolu, što bi se reklo - reklo je Drvo.

- Da, fali mi taj jedan korak...Svaki put kad mi stigne nešto od njegove podrške, meni to daje još veću snagu i volju da nastavim, jer u nekim trenucima sam se pogubila i razmišljala sam što ovo radim, kad neko ima odbojnost. On ni jednom nije rekao da je on kriv ili se izvinio, a ja jesam. Fali mi samo taj jedan korak, da je bio taj zagrljaj, mislim da bi sve bilo drugačije, ali kad ne ide, ne može na silu. Nemam lošu nameru i ne planiram da ikome napravim loše ovde. Ako su ovo ljubavi u Zadruzi, onda mislim da svako gubi deo života, retko ko će dobiti - rekla je Mina.

- Kakav je tvoj utisak kad si iz spoljnog sveta ušla ovde - pitalo je Drvo.

- Čudno se osećam. Ne verujem šta sam prvo ja radila, koliko sam se ponižavala. Gledam Viktoriju, jezivo mi sve to izgleda, nije mi shvatljivo. Ja sam sve to radila pre samo 6,7 meseci. Valjda sam ja svoju psihu istrenirala i sazrela sam. Osećam se kao čudak koji je pao na neku planetu i ne znam kako da se ponašam. Nemam ni izbor, a ni potrebu da se zaljubim...Imala sam jednu molbu, pa sam htela da predložim nešto. Znaš da sam radila tetovažu na leđima, a pola smo uradili, pa sam dala predlog da nedelju duže ostanem - rekla je Mina.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:26 Mina Vrbaški proslavila rođendan