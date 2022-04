ŠOK OBRT! NIKO NIJE VEROVAO DA ĆE JE IZBACITI! Njoj je skočila u zagrljaj u STUDIJU pa RASKRINKALA ZADRUGARE! BIĆE I TUŽBI

Ana Jovanović napustila je zauvek "Zadrugu 5" odlukom glasova publike, pa ju je u studiju dočekala majka kojoj je odmah pritrčala u zagrljaj.

foto: PrintScreen

Ana, koja je bila u duelu sa Filipom Carem, nije imala sreće u igrici, dok je Car ubacio od pet loptica, četiri, pa je voditelj saopštio glasove.

- Jedno od vas dvoje ima 9 odsto glasova, dok ono drugo ima 91 odsto glasova gledalaca. U Zadruzi ostaje Filip Car - saopštio je Darko.

Zadrugari su se pozdravili sa Anom, pa su je ispratili u automobil.

- Šta se dešava sa ovom pričom Mima i to - pitala je Dušica.

- Sad me je Darko pitao za tog Amara, saznala sam i prezime, pa ću da ga kontaktiram da sve izađe na videlo. Gruja je svestan da Mimu boli uvo za njega, a posle Marka Osmakčića, njih dvoje su dva najveća odrona u Beloj kući. Džabe im emocije, kad ti dođe bilo ko i kaže ti da će te bivša žena tužiti, pa posle toga sedneš i jedeš i gledaš u kameru. Užas! - rekla je Ana. Pomenula si Marka Osmakčića. Videli smo strašne scene koje su se dogodile i šta jedno drugom govore - rekla je Dušica.

- Ona to želi i ona to hoće. Što se njega tiče, ne zanima me to sa Viki, zanima me da kad ustanem odem i podnesem krivičnu prijavu protiv njega. Neko ko radi sa decom, ne može...On je rekao posle nedelju dana da čeka pravi trenutak da se izvini, rekla sam da se neće izviniti. Pokušao je da se kao izvini, kad je saznao kod brata u pozivu da je izašao taj snimak izašao u Švajcarskoj i da neće moći više da radi svoj posao. On je mislio da ja njega neću da tužim. Nije mi bilo potrebno njegovo izvinjenje - rekla je Ana.

- Cela situacija oko Dalile i Cara, šta misliš - pitala je voditeljka.

Ona njega voli. Ne voli Filip kad je mirno, on mora da napravi skandal. Samo je odjednom eskaliralo - rekla je Ana.

Kako ti deluje Dejan - pitala je voditeljka.

- Katastrofa! Baš me je razočarao. Meni je bilo drago što me nije toliko pomenuo od kako sam videla šta je uradio Sandri. Tvoja mama je i mene i nju zagrlila i zahvalila se zbog toga što smo tu - rekla je Ana.

kurir.rs

