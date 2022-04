ANA ISPALA IZ ZADRUGE I IZNELA TAJNE: Ceo Paraćin zna da je Milica bila sa BRAĆOM, Aleks se SPRDA s Dejanom, a OVO zna o DALILI!

Ana Spasojević je sinoć napustila rijaliti "Zadruga 5". Ona je u duelu izgubila od Filipa Cara.

Kako je Ana važila za zadrugarku britkog jezika, sada je prokomentarisala odnose u Beloj kući.

Da li si se odmorila bar malo od Zadruge?

- Ne znam gde se nalazim još uvek, ali sa porodicom sam, sumiramo utiske, moram da se odmorim malo od svega - rekla je Ana.

Postavila si Anđela za vođu, da li je to dokaz da gajiš emocije prema njemu ili je u pitanju nešto drugo?

- Ne, možda je nekada bilo malo i toga, ali mi smo sada isključivo prijatelji, bio je tu za mene u nekim mojim teškim trenucima, ja za njega takođe. On je jedan normalan, kulturan, fin momak i drago mi je da ga imam za prijatelja - otkrila je Ana o svom odnosu sa zadrugarom.

Otkrila si tajnu Milice Veselinović, vezano za druga i kiosk, da li bi nam objasnila o čemu se tu radi?

- Otkrila sam da sam od te osobe saznala da je bila sa tom braćom, jer je taj dečko poznaje i rekao mi je to. Zamolio me je da ne pominjem, ali rijaliti je takav da u jednom momentu sve izneseš, sad ću kada sam napolju da se lepo pozabavim Milicom. Kruže priče da je bila sa tim njenim Golubom i njegovom braćom, i to zna ceo Paraćin, ali tek ću da se raspitam sve - otkrila je Ana i obećala da će to podeliti sa nama.

Naravno tu su i Mima i Gruja. Sama si rekla da jedva čekaš da razotkriješ Milanu?

- Užas, dva najodvratnija čoveka, ološa, odrona posle Marka Osmakčića. Rekla sam da cu naći tog Amara, i to cu svakako uraditi, ta d*olja ne zaslužuje ništa bolje, a čovek (Gruja) koji ne poštuje majku svoje dece i svoju DECU, šta reći o njemu sem da je smrad od čoveka i da danas ne treba svako da ima decu - surova je bila bivša zadrugarka sa komentarima.

Dalila, Car, Dejan, Aleks zanima nas tvoje mišljenje o svemu tome?

- Uh Dalila i Car, oni se vole. Dalila njega bolesno voli i on je jedina tačka koju ona vidi trenutno, ali im je odnos katastrofalan. Ne treba da se mire više jer je svaki put sve gore i gore, psovanje, vređanje porodice i ostalo. Jučerašnja svađa je zapečatila sve prethodne - komentarisala je Ana njihov odnos pa se osvrnula na Dejana i Aleks:

- Aleks i Dejan, pa u početku mi je delovalo da se ona zaljubila, da on još nije čist sa Dalilom, ali sada već izgleda sve više da ga je pridobila. Zaljubio se i ona je sada počela da igra rijaliti sa njim i da se sprda, nije navikla na pažnju, ona voli haos, tuču, svađu, a kod Dejana toga nema, Dejan to radi smireno, nju to ne radi, zato se mislim ohladila i sad se igra sa njim.

