IMALI SMO VRUĆ VIDEO POZIV Deniz Dejm izbačena iz rijalitija pa otkrila ŠOK DETALJ o njoj i Caru, Dalili će pasti mrak na oči

Deniz Dejm kontroverzna bivša učasnica "Zadruge" prokomentarisala je odnos Miljane Kulić, Lazara Čolića Zole i Nenada Macanovića Bebice i tom prilikom otkrila šok detalje o odnosu sa Filipom Carem.

Naime, Deniz je otkrila da su ona i Car imali nešto više od prijateljstva, što Dalilu Dragojević sigurno neće ostaviti ravnodušnom, kad bude saznala.

- Taj trougao... Meni se čini da Miljana radi sve za kadar i Zola takođe. Meni je Car zvezda rijalitija, on je šarmantan. Meni je bio zanimljiv, imali smo neke prepiske. Da, meni je on bio zanimljiv i šarmantan. Ja sam njemu prva pisala, pošto sam pratila Zadrugu, pisala sam mu da se vidimo, imali smo vruć video poziv, ali ne bih više od toga. Kada sam saznala da je on sa Majom Marinković, ja sam se sklonila. Taki i ja smo drugari, ja sam se sklonila - rekla je Deniz.

- Je l' si rekla Takiju da si se čula sa Carem? - upitala je voditeljka.

- Nisam, ja sam posle saznala. Ja sam trofej, ja ne pričam kakav je bio taj video poziv - rekla je Deniz.

foto: Printscreen

kurir.rs

Bonus video:

00:05 DENIZ DEJM ŠMRČE BELU LINIJU POMOĆU KREDITNE KARTICE: Espreso došao u posed snimku BEZ CENZURE! (EKSKLUZIVNI VIDEO)