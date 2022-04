DALILA I DEJAN NAKON ZADRUGE IDU ZAJEDNO KUĆI! Đedović raskrinkao Dragojeviće: Oni su spremni na to, ovako će se PRAVDATI (VIDEO)

Marko Đedović izrevoltiran nedavnim dešavanjima progovorio je sa Anđelom Đuričić i dao svoj sud o odnosu Dalile Dragojević i njenog bivšeg muža Dejana Dragojevića. Takođe je najavio da će ubrzo progovoriti i šokirati sve tim informacijama.

- Milan ih opominje, oni ništa - čudila se Anđela.

Zadruga 5 - Đedović sa Anđelom pljuje Dejana i Dalilu - 13.04.2022. pic.twitter.com/y55HH6Bb3B — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 13, 2022

- Pitanje je samo kada će da se pomire, da li će biti u zavadi do kraja ili će još malo da sačekaju. A kada izađu odavde, idu zajedno kući. Veruj mi, oni su spremni na to. Onda će se izvinjavati, kao zatvoren prostor,' ne znam šta mi je bilo', 'ponelo me je' i razne budalaštine... Vidiš da njemu nije smetalo to muvanje na početku. On čak ne krivi njega, a ni nju, on krivi mene i Rešićku. Njemu su svi drugi krivi, najlakše reći 'onaj Đedović monstrum'... A ja kad sam došao ona je već bila zaljubljena u Cara. Zato je ona mene i dozivala, jer je tražila način da opstane ovde, u suprotnom bi opet pobegli... - govorio je Đedović.

- Bitno je da ja ne uletim i da se ne svađam sa njima. Generalno ljudi imaju trip od mene jer ja sve vidim. Ovi glupaci ne vide ništa... Ja nisam glup. Ove fore što misle da im prolaze, ja sve kažem ali sa strane. Ima tu još stvari ali nije još vreme da drukam. Postoje stvari koje će sve šokirati, a oni misle da to ne znam. I treba da im uzmu sve pare, neka glasaju i neka im uzmu sve pare. Degeni su ako su im oni idoli - nastavio je.

Zadruga 5 - Đedović najavio da će napraviti haos i konačno progovoriti - - 13.04.2022. pic.twitter.com/aUiqVKdH51 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 13, 2022

Kurir.rs/M.M.

