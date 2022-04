ISPLIVAO TAJNI RAZGOVOR DALILE I ĐEDOVIĆA! Mislili da ih niko ne čuje, raskrinkali Dejana, pa progovorili o SVIM LAŽIMA!

Marko Đedović i Dalila Dragojević iskoristili su priliku da se osame i popričaju o aktuelnostima u Beloj kući.

Turbulentan period oko razvoda sa Dejanom je odavno iza Dalile, a zamenila ga je turbulentnom vezom sa Filipom Carem. Međutim, prema mišljenju Đedovića, Dejan u svojoj glavi kao i srcu još uvek nije stavio tačku.

Naime, Đedović smatra da se Dragojević razotkrio onog trenutka kada je počeo da napada Ajdarpašića zbog Mine Vrbaški. Često je ponavljao kako mu ne veruje da je preboleo devojku sa kojom je bio godinu dana, pa je Đedović izrazio sumnju da je on preboleo Dalilu sa kojom je bio pet godina u braku, i zaključio kako je Dejanovo viđenje Mensura zapravo njegova autoprojekcija.

- I sad ti tražiš od nas da mi verujemo u to da on nije preboleo Minu, s kojom je bio godinu dana, i to pre godinu dana, a tražiš da varujemo tebi, jednom velikom emotivno stabilnom liku koji lupa čaše o glavu, skače u jezera, bazene, hoće da ide kući? Od Mensura to ništa nismo videli. I ti mu ne veruješ, a mi tebi da verujemo? Jao divan, gospodin... - rekao je Đedović.

- On je tamo ubeđivao da me navede na mišljenje da i ti za njim patiš. Kao "Ona je došla mene da vidi tog dana kad sam ja olupao čašu o glavu, kad sam se vraćao, a ja sam je odgurnuo od sebe, nisam hteo da je zagrlim - rekao je Đedović, dok je Dalila bila šokirana lažima.

- Ja sam mu rekao da neko od vas dvoje laže, ja znam da te zagrlila. Ja mu vidim po faci da me laže, i ja mu kažem "Neko od vas dvoje laže" - otkrio je Đedović Dalili.

