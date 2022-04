ŠOK ISPOVEST BIVŠE ZADRUGARKE O ZLOSTAVLJANJU! Dečka prijavila POLICIJI, sad progovorila: Nisam pretučena, OVAKO me je maltretirao

Nakon što se u javnosti pojavila informacija da je pevačica i bivša zadrugarka Miroslava Mima Živković pretučena od strane bivšeg dečka, ona se oglasila za medije i priznala da ga je prijavila za nasilje, ali ne fizičko, nego psihičko. On ju je, kako je ispričala, uznemiravao i pretio "jer nije mogao da se pomiri da više nisu zajedno".

foto: Printscreen Pink

Sada se obratila pratiocima na Instagramu, gde je otkrila nove detalje.

- Imam zaista puno lepih poruka, a ima i onih "baš si popularna" i "nadam se da ćeš naći nekog ko će da te voli". Ljudi moji... Mene taj dečko voli, ali njegov oblik ljubavi mi se ne sviđa i ne prija mi. Zašto mislite da je sreća samo biti u vezi? Zar niste razmišljali nekada da je i sloboda dar od Boga da spoznamo sebe i nađemo sebi sreću? Svi smo različiti. Ja nikada nisam bila tip osobe koja će biti po svakoj cenu u vezi da ne bih bila sama. Nemojte to da radite. Vi zaslužujete najbolje, pa i taj moj bivši, ali ne sa mnom, nisam ja ta. I na kraju, još jednom da dodam, nisam pretučena. Samo ne želim da imam bilo kakav kontakt više sa bivšim dečkom - započela je Mima, a potom dodala:

- Morala sam da ga prijavim zbog jako ružnih i groznih pretećih poruka, da bih zaštitila sebe i svoju porodicu. Ovde stavljam tačku o mom privatnom životu. Ja sam super, odlično se osećam, jaka sam, ovo je za mene samo još jedno iskustvo u životu iz kojeg ću da izvučem pouku i ono najbolje.

foto: Printscreen Zadruga

Pevačica je takođe objasnila odakle joj modrice i podlivi.

- Kada sam pozvala policiju, ušli su, uzeli telefon i pogledali poruke gde je pretio, u tom momentu stiže glasovna od njega gde jasno preti, psuje i govori ružne stvari, gde je policija slučaj shvatila veoma ozbiljno. Kako sam bila u majici, primetili su podlive narukama, tj. modrice i zaključili da me je fizički maltretirao, i zahtevali da odmah pođem u policiju. Modrice nisu od udaraca, već od stiskanja kada je bio kod mene, kada me je vukao da pričamo jer sam ga ja molila da se smiri i da ide kući, da me ne maltretira više psihički. Tu je sve vreme moja mama bila. Moja koža i ruke su male i osetljive i nije teško napraviti podlive. To je cela istina, nisam pretučena. Smirili smo strasti nakon višečasovnog psihičkog maltretiranja, otišao je za Beograd gde sam ja legla da spavam i sutradan mu rekla da je bolje da se raziđemo - završila je ona.

foto: Printscreen Zadruga

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem