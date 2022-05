ALEKSANDRA OVO NIKOME DO SADA NIJE REKLA! Nikolićeva otkrila Dejanu do sada nepoznate detalje svog DETINJSTVA! (VIDEO)

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić napravili su ručak i izašli u dvorište, kako bi uživali u sunčanom danu, a ona mu je otrkila nove detalje iz svog detinjstva.

- Je l' znaš da sam čuvala ovce kao mala? Stvarno sam znala da čuvam ovce. Ja neke stvari koje tebi pričam, nikad nikome nisam ispričala. Imala sam i jagnje koje sam volela, ali je poraslo i više ga nisam volela - pričala je Aleks.

- Je l' otišlo pod mač? - pitao je on.

- Ne znam. Moj teča je pravio pršutu i govorili su da deca to ne smeju da gledaju. Ja sam slušala kako skiči i kad sam to videla, oni to predosete. Znaš koliko sam plakala. Bolja sam ljuta na tetku i teču, ja to nikad ne bih mogla da uradim. Prebili su me, jer sam gledala to - dodala je ona.

