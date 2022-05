OVAKO JE DEČKO MILJANE KULIĆ PRETIO OBEZBEĐENJU DASKOM: Hteo da ODALAMI čuvara, on mu istrgao predmet iz ruke i tu Nenad nije STAO

Miljana Kulić pre nego što je izbačena iz rijalitija napravila je haos na imanju kada se fizički sukobila sa Lazarom Čolićem Zolom.

Tokom svađe, Miljana je pogodila kamenom i voditelja Milana Miloševića. Potom je ušla u Belu kuću kako bi se izvinila Milanu, a zatim je sa Nenadom Macanovićem Bebicom pokušala da pobegne sa imanja.

Tokom pokušaja bekstva Bebica se fizički sukobio sa članovima obezbeđenja. U jednom trenutku je uzeo veliku dasku i zapretio im da će ih udariti. Oni su se gurali i otimali oko štangle.

- Požuri, nije mi dobro, mnogo krvarim - rekla je Miljana.

- Nema šta da žurim - rekao je Bebica, a zatim se sukobio sa obezbeđenjem.

- Nemoj da me guraš, udariću te daskom - rekao je Bebica članu obezbeđenja.

- Koga ćeš udariti daskom? - pitao ga je momak iz obezbeđenja.

- Tebe, što? Jel to problem? Nemoj da me štipaš i da me teraš! Idemo napolje. Ne možeš da mi zabraniš da idem napolje - besneo je Nenad, a zatim uzeo novu štanglu.

- Nemoj da me diraš, dobar sam prema vama. Ne diram vas, ne dirajte me. Ja mogu da radim šta ja hoću. Postoji sankcija za to i ja ću snositi odgovornost. Dobro vama, dobro meni - rekao je Bebica, a zatim se opet pogurao sa članovima obezbeđenja.

- Pustite nas, hoćemo da izađemo - vikala je Miljana. Veliki šef je odlučio da diskvalifikuje Miljanu i Bebicu zbog nasilnog ponašanja prema zadrugarima i članovima produkcije.

Kurir.rs