SKANDALOZNA SVAĐA Dalila NASRNULA na Cara, samo ŠTO mu oči nije iskopala, on poludeo i POBACAO SVE! A onda usledio ŠOK! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car žestoko su se posvađali tokom emisije "Pitanja gledalaca", jer je on zagrlio Milanu Šarac. Dragojevićka je napustila emisiju, a onda je njihov haos nastavio u sobi za izolaciju.

Njih dvoje su nasrtali jedno na drugo, urlali i gurali se, a onda je Dalila završila na podu i počela da lije gork suze zbog celokopnog haosa koji je nastao sa Filipom. On je nastavio da besni i izbacio napolje sve plišane igračke koje su dobili od podrške, ali i posteljinu. Dalila se za to vreme nije pomerala sa poda, a njeni jecaji su odzvanjali izolacijom.

Dalila Dragojević je nastavila da plače na podu, dok je Filip Car nastavio da priča i urla na nju. On je uspeo da je dovuče do kreveta i objasni neke stvari, dok je nastavila da urliče!

- Uzmi svoje stvari i digni se, hajde skloni se - vikao je Car. - Kako ti nije žao - vikala je Dalila. - Žao mi je, ali što to radiš - vikao je Car. - Ne mogu više da podnesem, šta to radiš - cikala je Dalila.

- Ne radi mi to više, ne radi mi to više, idi da se odvojimo... Gotov sam ne mogu više da podnesem, rekao sam ti da me ne hvataš za vrat, rekao sam ti da imam traume od toga - rekao je Car.

- Ne znam šta da kažem, nabijaš mi krivice u nebesa, napraviću sranje ovde, ne znam kome mozak ne bi zaribao na ovom mestu - rekao je Car dok je Dalila plakala.

Dalila je nastavila da plače ispred izolacije i da pali jednu za drugom cigaretu, a onda je Filip Car prišao i počeo da je moli da reše probleme na njihov način na koji su rešavali i prethodnih puta - u krevetu.

- Nemoj da plačeš, mislim da sam ja kriv, hajde da idemo da legnemo, ja više nema živce - rekao je Car.

- Hajde, molim te, idem ja u sobu da legnem, ti idi lezi ovde - nastavio je on. - Pusti me, neću - rekla je ona. - Hajde, da idemo da legnemo - vikao je Car.

- Hajde da sednemo unutra, kakav je ovo život, ovo najvećem neprijatelju ne bih poželeo - vikao je Car.

Dragojevićeva je u tom trenutku ušla u izolaciju, skinula njegov duks i legla na svoj krevet, dok je i dalje pokušavao da smiri strasti među njima.

- Dalila, hoćeš da spavamo, nemoj to da mi radiš, nisam hteo to da uradim. Nisam hteo da te odgurnem. Nađem snage da pričam sa tobom. Dođi da te zagrlim, hoćeš da odspavaš, ja idem u sobu, da pričamo normalno sutra. Je li može? Hoćeš biti sama? Pričam sam sa sobom, nemam snage! Ti ćeš mene isterati odavde, totalno ćeš me isterati odavde - vikao je Car.

- Hoćeš ostati sama da znam, e je*emu mamu i plakanju, daj i meni Bože suza, da i ja plačem više, u pi*ku materinu više, je*em ti plač. Plače i Bog nadamnom, je*em li ti nebo - vikao je Car.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)