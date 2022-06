AKO ODLUČI DA RODI DETE, SVI ĆEMO GA ODGAJATI! Zorica Marković dušu isplakala zbog Viki, ušla u Zadrugu i OVO JOJ PORUČILA!

Pevačica Zorica Marković zabavljala je zadrugare na žurci, a sada je progovorila o dešavanjima u Beloj kući.

- Prezadvoljna sam. Fenomenalno je bilo, svi su bili raspoloženi. Mislim da je bila jako lepa noć, svi su mi se, da ne veruješ obradovali. Ne pamtim kad sam onako imala volju, sve mi je leglo. Osim dva namćora koja se nisu pozdravili Anđela, Sanja i Ana. To je njihovo vaspitanje - ističe Zoka na samom početku.

Dok je ona pevala i podizala atmosferu do usijanja, Dalila Dragojević i Filip Car ušli su u žestok sukob, te su napravili haos na imanju, na šta se Zorica osvrnula i dodala:

- Oboje su bili pijani, ona je bila više. Ono što sam uspela da pogledam ono iz izolacije, nekako je pokušao da je pomogne. Nije bilo fer da je ostave, a sve su to radi kadra uz nju. Na muci se poznaju junaci. Nisu je one napile, voli ona da popije, a ako su prave drugarice, što ste je ostavile. Ovo potvrđuje da tamo nema prijateljstva, da je sve zbog interesa - rekla je Zorica.

Haos nije zaostajao ni na frontu kod Nikole Grujića Gruje i Milane Šarac. Kako navodi zadrugarka, Gruja je konstantno komunicirao sa pevačicom iz Zoričinog benda, a ovim povodom je Zorica imala da kaže:

- Gruja je bio prilično popio i bio je dosadan. Mislim da harmonikaša boli glava, jer ga je vukao da priča sa njim. Ne razumem čoveka, glasna muzika, bio je dosta pijan i dosadan. Hvalio je sve. Ne znam šta je sa čovekom. Nikad agresivnije žene u Zadruzi. Ne znam šta je sa tim ljudima. Ovo je strašno kako se devojke ponašaju - dodala je bivša zadrugarka.

O monstruoznom činu lažiranja smrti od strane porodice Osmakčić, već danima unazad bruji region. Upitali smo Markovićevu šta misli o tome, na šta je ona imala da kaže:

- Ne bih da komentarišem čoveka kog ne poznajem. Ono što je uradio je nenormalno. Ja ovo nisam čula ni videla, a ceo svet sam obišla. Vidim snimke i slike kad su mu došli u posetu, pa se čulo: "Budi dobar, uzmi pare". Niko ne treba Viktoriju da savetuje, po meni je to najispravnije. Jako je teška tema, radi se o životu. Ja sam protiv abortusa ceo život i nikako ne mogu to da prihvatim. Htela, ne htela, moram da je razumem. Ona je devojka u komadima, ne zna gde i na koju stranu. Bilo mi je žao, gledala sam njeno kidanje, pa i baku u Premijeri. Ko je majka, razumeće. Isplakala sam se, kao za Milicom Kemez. Mene je ovo mnogo pogodilo. Rekla sam joj da ona mora odluči. Ona ima strah od onoga što je čula na Pretresu. Ako odluči da rodi, gajićemo svi, tako sam joj rekla - ističe pevačica, a na pitanje koji je bio cilj ovog monstruzonog čina, dodaje:

- Ja ne mogu da uđem u njihove glave, mogu da pretpostavljam, ali šta god da je, neljudski je. Ko zna šta sve stoji iza toga. Njihov odnos je bio užasan. Oboje su krivi, doprineli su tome, ili nisu krivi. Ona je bila zaljubljena, a on nije. Njemu je bio bitan se*s. nju ne mogu da okrivim nakon svega. Ne mogu - nastavila je Zorica.

U toku dana došlo do brutalnog sukoba između Cara i Mensura Ajdarpašića. Naime, Ajdarpašić je ušao u sukob sa ovim zadrugarom jer je Milica Veselinović odbila gostovanje u radio "Amneziji", što je Cara začudilo, pa je otkrio da je zapravo želeo da je pita kako je došla na ideju da iz školske klupe uđe u rijaliti, na šta je Mensur ušao u crveno i počeo da divlja.

Kao neko ko je sa Mensurom imao i te kako žestoke sukobe, Zorica se osvrnula i na ovo dešavanje:

- Jesam, videla sam pred kraj. Mislim da Car nije kriv. Ako su raskinuli, onda je to bilo fejk, samo da posluša. Šta ima loše ako je to pitao Car? Što ne pita Mensur sam sebe iz školske klupe, svaku noć se*s na televizji? Oni reže jedan na drugog odavno. To je netrpeljivost još od početka, a ovo nema veze sa Milicom niti sa zaštitom. Ne mislim da je Car hteo da je uvredi. Nema logike. Svaki dan sa 17 godina jašeš i po danu i po noći, a sad ti smeta to pitanje. Sad su se odali i ako ne komuniciraš sa nekim toliko dugo, sad odjednom zaštita. Mislim da su se njih dvoje dogovorili dok su tu da ne bude ništa - zaključila je Zorica.

