ZADRUGARI OTKRILI DA SE MIMA PLAŠI GRUJE! Ima pogled PSIHOPATE! Svi ubeđeni da joj PRETI kada su sami, evo šta je ona priznala!

Tokom emisije "Gledanje snimaka prikazano je kako se Milana Šarac Mima i Nikola Grujić Gruja prepiru tokom ovonedeljne žurke.

- Ovo stanje je katastofa, a jedino je on pijan utorkom. Trezan samo gleda u pod i ćuti, kada je pijan onda kaže svoje pravo lice, ne znam šta će ovo Mimi, napolju će Miljana Kulić dva proganja će je. Treba na vreme da se reši njega. Ja sa takvim ljudima nemam veze, ja ne ulazim u vezu sa nekim ko je zauzet. On je sposadan svastiku, pa onu Vanju i polnim organom dodiruje njenu pozadinu. Ona ne može da se otkaći Mime - rekla je Sanja.

- Mima se žalila na njega rekla je da ima psihopatski pogled. Ne znam šta radi takve stvari, ako neće neće. Psihopata, voliš da piješ - pričao je Đedović.

- Ja sam rekla da ne mogu da podnesem to da me on zatvara u garderober - rekla je Mima.

- Ja vidim da meni alkohol ne odgovara, i ja neću više da pijem. Ne pada mi na pamet da pijem, ne priliči mi to. Loše je ovo ponašanje - rekao je on.

- Nisam želela da budem sa njim nakon žurke, meni je Anđelo rekao da razmislim dobro. Sanja je rekla sve što je on radio - rekla je Mima.

