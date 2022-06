LAŽNE AFERE, VEZE, NERVNI SLOMOVI, KUKNJAVE! Lepi Mića pred kraj rijalitija URNISAO zadrugare, njih nije poštedeo! (VIDEO)

Kraj rijalitija "Zadruga" polako se bliži, a Lepi Mića u emisiji "Radio amnezija" progovorio je o situaciji u Beloj kući i o cimerima.

- Moj poslednji gost za danas je Mića, rezmiraćemo sva aktuelna dešavanja.Mićo, šta ti kažeš na sve ovo. Nadam se da će se Ana osvestiti, sam kraj je rijalitija. Da li si ikada video toliko mladih ljudi na jednog mestu, da rade ovakve stvari, a da se ne kaju - pitao je Car.

- Nije problem kad rade, nego kada nisu svesni. Nije ona uradila nekom nešto loše ona to sve radi sebi, to je najgore. Dugo sam u rijalitiju, nikada kao sad nije bio skup mladih ljudi koji žele lagodan život. Gajiti iluziju o lepom životu, raditi ovakve stvari,da bi se došlo do njega je strašno. Oni su svi jako bezobrazni, nemaju poštovanja. Neki dolaze u sukom sa mnom, ne prezaju od nekih stvari, lažne afere, veze. Kada im se saspe sve u lice, dokaže da greše, onda kukaju i nastaju nervi slomovi - rekao je Mića.

- Tražio sam razloge zašto sam nezadovoljan, loš, zašto sam grešan, a neki koje isto tako greše izgledaju kao da ih njigove greške ne zanimaju- dodao je Car.

- Ti si ušao u odnos koji nije sjajan, ali je emocija. Ti si počeo da tržiš razloge zašto grešiš i upao u sopstvenu mišolovku. Dalila i ti ste učinili neke stvari, umesto da se međusobno branite, vi jedno drugo dodatno kanalite - rekao je Mića.

- Ako izuzmemo nas dvoje, postoje i drugu ljudi koji to rade - dodao je Car.

- Dajem primer, ljude ne zanima raskin Nevene i Zole, ali ih zanima prekid Miljane i Zole. Dalilu i tebe žele da vide, žele sve da znaju. To za vas nije dobro, ali ste ineresantni. Oni koji prave fejk veze, nisu ineteresantni. Ove sezone su svi pravili greške, neki male, neki veće. Moja greška je što sam loše procenio neke ljude. Razlika je samo u tome ko je to svesno radio, a ko nije. Oni koji su svesno ulazili u problem, su jako osuđeni. . Milica je pokazala talenat za dijalog i svađu, to je dobro i nije, u vezi je dokazala lojalnst Mensuru.Stari zadrugari, poput Marijane, koja je u prethodnim sezonama bila gora, ove godine nije toliko loša, ove sezone nije napravila nešto čega bi se kajala - rekao je on i nastavio:

- Viktorija je novija, mlada je žena ,imala je greške ali nju neću komentarisati. Nevena se nije pokazala u lošem svetlu, samo je veličala neke stvari koje ne postoje. Mladi nisu svesni, da se sa dvadeset godina ne ostvaruju životni ciljevi, to je moguće samo kada se zađe u neke ozbiljne godine. Ja im nisam niko, ali sma se trudio da ih koliko mogu osvestim.

Kurir.rs/I.B.

