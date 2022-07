DALILA ĆE SE KAJATI DO KRAJA ŽIVOTA! Bivša zadrugarka otkrila NAJVEĆE TAJNE iz Bele kuće, njih je raskrinkala do srži!

Bivša zadrugarka i pevačica Dia Kostić i pevačica je analizirala zadrugare i njihove ljubavne odnose, a potom otkrila ko je njen favorit za pobedu.

Da li u "Zadruzi" imaš neke nerazjašnjene račune?

- Vratila bih se da traje duže, ovog puta bih gazila sve redom, ne bih pričala toliko sa njima, ne bih ulazila u odnose. Ovog puta sam htela da predstavim sebe, da vide ljudi i da znam da se svađam, ali i da glumim ljubav. Kad bi ovo trajalo još duže, ušla bih ponovo i uradila sve drugačije.

foto: Printscreen

Ko te je posebno lagao?

- Lagali me svi. Ne znam kako su me procenili. Lepi Mića je shvatio ko sam, šta sam i kakva sam, da glumim dosta i da ih vrtim u krug. A ima onih što su mislili da sam glupa, da mogu da me vrte u krug - tu su se zeznuli, ja nisam glupa, ni luda. A lagali me svi, mislili su da će da me ubede u nešto, kao npr. da je Sale Luks zaljubljen u mene. Ja nikoga ne mrzim, svi su mi bili dragi na svoj način, bili su mi simpatični šta rade, kako rade... Kao npr. MC Aleks što se zakačila na Matoru, gura do samog kraja, radi to profesionalno, a onda sa druge strane mi je krivo zbog Matore, po ne znam koji put je dopustila da se neko igra sa njenim osećanjima. Svi su bili ljubomorni, mislim na žene, to se toliko osetilo. Ljubomora je izbijala iz ušiju.

Zbog čega je to tako?

- U meni su videli konkurenciju, ne znam, možda su videli i lepotu. Bili su u strahu da ne ostanem do kraja, da ne pobedim, a ja nisam došla zbog toga. Nego da se predstavim u najboljem svetu, da se igram malo, da uživam, "Zadruga" je prelepa. Mnogo njih je pogrešilo jer nisu želeli da me upoznaju kakva jesam. Svako ko me je upoznao, ostao je da se druži sa mnom.

foto: Printscreen

Rekla si da si ti glumila, MC Aleks, ko su još glumice u "Zadruzi"?

- MC Aleks u pozitivnom smislu, ona je to uradila profesionalno, iako to neće da prizna. Mislim da će priznati kad izađe napolje, kad se završi ta priča. Ona je jedna od boljih glumica. Onda Mima, glumi ljubav Gruji dugo, on se upecao, izgubio je porodicu. Ja sam mu pričala, slušao me je dok smo se družili, posle smo se udaljili, on je krenuo da pravi iste greške. On je dobar lik.

Hajde da izabaremo ko je najbolji par u kući?

- Gruja voli Mimu, on se zaljubio u nju. Zola, Viki, to je smešna priča, tu ljubavi nema, ne znam zašto on to radi. Tj. znam, on voli da je u centru pažnje, da se priča o njemu. Radi to zbog toga, Viki je bivša od njegovog najboljeg druga. I sa Nevenom je bio iz koristi, da se malo priča napolju, a i zbog ličnih potreba. Dejan i Aleks, to je obostrano. I ona se zaljubila u njega i on u nju, to je ljubav, to nije gluma. Na početku je bilo malo više sa Dejanove strane, a ona se igrala, zaigrala, pa zaljubila. To je to. Aleks je morala da se zakači za nekoga da bi opstala, Dejan je najpopularniji ove sezone, a Dejan je kao neko dete, interesantan, zabavan, dobar lik, tako da se posle zaljubila. To je jedina ljubav koja nije lažna, obostrana je.

foto: Printscreen/Zadruga

- Anđelo i Sandra, tu nema ničega. On je zaljublive prirode, mogu da poverujem da mu se Sandra donekle svidela. Možda želi da pokuša ozbiljnu vezu. Ona sebe predstavlja kao dobru, finu, vrednu, možda baš takvu ženu traži on za brak ili vezu. A što se tiče Sandre, ne verujem da je on njen tip. Mislim da je to samo igra. Ne znam šta joj je ovo trebalo pod pokrivačem, malo je požurila. Taj odnos nema perspektivu. Ničiji odnos, pa ni od Dejana i Aleks. Trajaće jedno vreme, pa će da pukne, kao što je pukla veza Mine i Mateje. Ko je slušao moje reči, čuo je šta sam rekla i šta se desilo. Smatram da od parova nema ništa. Dalila se zaigrala i zaljubila u Cara, on ima to nešto što privlači skoro svaku devojku. Mene nije, ali Dalila se zaljubila stvarno. Ostavila je brak koji je jako kvalitatetan, dobar brak, kvalitetnog muža. Bacila je sve to u kantu zbog Cara. Ja sam joj rekla da je to velika greška i da će se kajati do kraja života. Car nije za nju. Još u deset rijalitija da uđe, promeniće deset devojaka, a oženiće finu koja nije bila u rijalitiju. Propatiće ona.

Ti si rekla da će se Dalila i Dejan pomiriti.

- Rekla sam to kad sam ušla unutra, da je to bila njihova igra, ali do neke granice. Onda se Dalila zaigrala, pa je bilo svačega. Mislim da je Dejan pukao, da tu povratka nije bilo. Ona je ušla sa Carem u vezu, pa se vratila Dejanu, to je ono što sam ja pričala. Vratila se da vidi kakve će reakcije Dejanove biti. Na kraju, možda je smatrala da će Dejan sve da oprosti i da će mu se vratiti. To je bilo loše razmišljanje. Shvatila je vremenom da tu više pomoći nema, nema ljubavi. Kad je shvatila da je to tako, pala je u blagu depresiju. Ne znam šta bih još rekla što se tiče njih. Ja mislim da je to bila spremna igra, jer Dalila je stvarno dobar rijaliti igrač. Ona je za njih tamo tata-mata. Igra se sa svima, radi šta hoće, ne mogu joj ništa. Ne znam. Igra je bila, igra je pukla, mislim da povratka Dejanu nema, njemu je svega preko glave. On je ušao u drugi odnos, možda mu se svidelo što je slobodan i što može da radi šta hoće. I porodica mu nedostaje, nema tu povratka. Mislim da Dejan nije više toliko glup da joj oprosti baš sve. A i nju je prošla ta ljubav i sve to što je bilo.

foto: Printskrin Pink

Da li si videla odnos Dejana i Aleks, snimak koji je nedavno procurio?

- Jesam. Jako turbulentno, puca ljubav na sve strane, puca tuš-kabina! Neka se vole ljudi. Dok im je lepo, neka vode ljubav. Ja sam bila protiv tih odnosa javno, ali bilo mi je jako interesantno i simpatično.

Ko je tvoj favorit?

- Irma. Volela bih da pobedi Irma, ona je samostalan igrač. Svi su protiv nje, svi je napadaju. Irma je zaslužila da pobedi, dala je sve od sebe, suze, znoj, borila se kao lavica! Da stane da svoje noge, ljudi treba da glasaju za Irmu, ona je iskrena, dobar prijatelj i nije loš čovek.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:10 Duško Tošić: Venčavao sam se i razvodio