CAR U EMISIJI UŽIVO OTKRIO DA NIJE U VEZI SA DALILOM! Spakovao kofere, 22 MESECA nije video majku, evo kad ide nazad u Crikvenicu!

Filip Car i Dalila Dragojević su danas uhvaćeni zajedno, mnogi su pomislili da su se pomirili, a sada je Filip otkrio istinu.

foto: Printscreen/Pink

- Nisam sa Dalilom, videli smo se nešto, pričali smo o svemu van Zadruge, prvi put smo imali normalan razgovor, bili smo iskreni i ustanovili neke stavri, nismo zajedno. Nisam bio sa Anom Jovanović u etno-selu. Ja sam tamo bio par sati, video se sa gazdom, rekao je Car i dodao:

- Idem ujutru kući, imam avion, sve stvari sam prevozio. Nakon 22 meseca idem u Crikvenicu, imam tremu, to će biti prvi susret sa majkom, sestrom i sestrinim sinom. Napetost je brutalna nakon svega što se izdešavalo. Znam da me čeka vruća stolica tamo, zaključio je on u emisiji "Zadruga narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:13 Dalila i Car se pomirili