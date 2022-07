MAJA MARINKOVIĆ IMA MOJU PODRŠKU! DA JE TO NEŠTO VALJALO NE BI MOGAO BOG OTAC DA RASTURI, A NE ONA: Tijana Ajfon o aferi (VIDEO)

Tijana Ajfon slavi 30. rođendan večeras i kako je sama rekla, u pitanju je drugo punoletstvo. Ona je okupljenim novinarima odgovarala na pitanja povodom rođendana i ostalih zanimljivosti u njenom i životma njoj dragih ljudi.

Tijana je rekla da veče sjajno protiče, da su sve zvanice došle i svi su je ispoštovali.

foto: Printscreen

- Sve što sam poželela, osvarila sam. Prošle godine sam poželela jednu želju, da budem jako uspešna i da sebi stvorim sve sama. Tokom cele godine sam bila mnogo vredna. Sve što vidite na meni, sama sam stekla. Kupila sam sebi auto za 30. rođendan, tako da sam mnogo srećna i ponosna na sebe - rekla je slavljenica.

Tijana nije mogla da izbegne pitanja o Maji Marinković koja je bila njena gošća.

- Ne kažem vama lično, ali svako treba da gleda u svoje dvorište. To što je ona javna ličnost i to što se nešto desilo, pa je to odjeknulo. Ljudi moji, svašta se dešava kod ljudi koji nisu poznati.. ona je moja najbolja drugarica i ja nju podržavam. Šta god uradila, ona je moja drugarica, ja ću nju uvek podržavati, a svako neka gleda šta je uradio u prošlosti i šta vraća život.

foto: Printscreen

- Ona ne može da uzme tuđe, ako je to nešto bilo lepo.. Što meni neko ne može da rasturi nešto? Ja to čuvam i držim na oku, tako da to da je nešto valjalo ne bi mogao bog otac da rasturi, a ne Maja. Ona je tu najmanje kriva... To se desilo. Ne daj bože meni da se desi, ako ste vi srećni, putujte... - rekla je Ajfonka, a šta je sebi poželela i šta je još rekla o Maji, Peci i Aleksandri pogledajte u videu iznad.

Inače, Maja Marinković je najveselija je na rođendanu kod najbolje drugarice Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon. Starleta je non stop igrala, pevala sa slavljenicom i ostalim gošćama. Domaćica večeri se trudila da ispoštuje svakog gosta, a najviše je bila na podijumu za igru.

01:22 Maja Marinković najveselija na rođendanu Tijane Ajfon

Bonus video:

05:00 Maja Marinković intervju