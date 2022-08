MARIJA KULIĆ SE HITNO OGLASILA: Miljani sad pomažu najstručniji lekari, sveci i Bog! A onda sve zamolila samo JEDNO!

Marija Kulić danima brine za ćerku Miljanu Kulić čije je stanje već deseti dan neizvesno, a sada se oglasila saopštenjem i molbom za sve.

- Zamolila bih urednike i novinare svih redakcija za razumevanje i neuznemiravanje pozivima. Takođe bih se zahvalila na brizi i ažurnosti kako bi preneli informacije o Miljaninom zdravstvenom stanju. Sigurna sam i beskrajno zahvalna što brinete i pokušavate da dobijete lepe vesti kako bi ih što brže preneli - zamolila je Marija, koja danima brine za život ćekre.

Kulićeva je zatim napisala da o njenoj ćerki brinu najbolji lekari.

Svakodnevno, na svaka letir sata se informišemo o novim rezultatima i o Miljaninom stanju, kao i o terapiji. U međuvremenu čitam literaturu o svemu što me zanima, a u vezi je njenog stanja. Vi me uznemiravte pozivima i dojavama neprekidno. Da ne bih bila prinuđena da koristim novu karticu, čiji će broj imati samo bolnica, molim vas da me više ne uznemiravate. Miljani trenutno samo pomažu najstručniji tim lekara, sveci i Bog. Rekla-kazala abrove ostavite za kasnije. Daće Bog da bude kako treba, pa će biiti intervjua i emisija kada ćemo rasterećeno pričati o svemu - napisala je Marija.

foto: Printscreen