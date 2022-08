NIKAD NISAM U ŽIVOTU VIDELA JEFTINIJE LJUDE! Matora progovorila o prekidu prijateljstva sa Dalilom, pa oplela po Viki zbog Marka!

Jovana Tomić Matora progovorila je o prekidu prijateljstva sa Dalilom Dragojević.

- Marija ovde iz Beograda. Pre svega bih se obratila Jovani. Ti si jedna od retkih koje gotivim. Volela bih ako možeš da mi prokomentarišeš Dalilu i to vaše prijateljstvo - pitala je gledateljka.

- Malo pre, dok sam dolazila u studio, taksista me je pitao to. Nekako me više pitaju za Dalilu, nego za Aleks. Ja Dalilu poznajem, nismo bile u dobrim odnosima, pa smo se pomirile. Bila sam neko ko joj se našao kao podrška, meni je prvoj rekla. Međutim, nisam ispala fer kad su bili Anđelo i Dalila, ne volim da se diže prijateljstvo, a rasipamo se. Nismo znale apsolutno ništa. Desilo se to što nisam ispoštovana za prvi maj. Jeste bilo ružno, ali je i ona shvatila. Prosto, ne možemo da budemo prijatelji, ali između mene i nje ne može da bude drugarstvo. Srele smo se kod frizera sa Ljubom Pantović, ali se ne oseća negativa. Ovo je po meni, najfer. Nisam neko ko ne prizna svoju grešku. Ako je neko bio tu, kakav god da je on, to je bilo međudosbno. Marko nikad nije veličao, tako da mu je prekipela kapa. Prema meni, ništa ružno nije sada uradila, prosto smo se na normalan ljudski način razišle - rekla je Matora.

foto: Printscreen/Pink

- Htela bih da te pitam, ne znam da li si gledala emisiju kada je Viki gostovala...Opravdavala je Markovog oca Franju i Marka je naravno za sve one uvrede, pa me zanima tvoje mišljenje? Zanima me, šta misliš za ovaj Prajd što je otkazan - pitala je gleateljka.

- Što se tiče ove situacije vezane za Viktoriju. Sedela sam prvi, drugi dan u restoran, videla sam da je ušla sa Markom. U šoku sam ostala! Pustila mi je poruku: "Nisam znala da li da ti priđem, jer sam sa Markom". Mislim da ona nije svesna koliko ona nema trunčice razmišljala. Ne znam da li neko može na svetu da opravda to što je on uradio i da li se to zove ljubav? Okej, za svakoga je ljubav drugačija. Ne bih znala šta da kažem, osim da mi je to dno dna, cela situacija. Kad se sve to izdešavalo, mi Marka vređamo i pokojnog Franja, ona stoji, hrani ego i onda dođe i pop**a se na sve to. Tako da, nikad u životu nisam videla jeftinije ljude - rekla je Matora, pa je na temu Prajda imala da kaže:

- Znate šta. Ja sam se prošlu emisiju jako iznervirala u poslednjem pozivu. Ja sam neko kome se desila ljubav. Na ulici zaista nisam ništa doživela, pogotovo kad sam bila sa Sanjom. Ljudima mnogo znači kada ja pričam otvoreno o tome, ali u svakom slučaju trebaju ljudi da glasaju za ljubav. Šta smo pričali za Dalilu i Cara, kosmička ljubav i tako dalje, ali eto - dodala je Tomićeva.

- Što se tiče Anđela, ne znam Ivana šta bih njega pitala. Svaka čast na njegovom vaspitanju i kulturi, skidam kapu, ali smatram da je folirant što se tiče tih emotivnih odnosa. Smatram da nije ispao fer prema Sandri Rešić - rekla je gledateljka.

