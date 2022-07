NE RAZGOVARAM SA MAJKOM ZBOG NJE! Matora bez dlake na jeziku progovorila o odnosu sa MC Aleks, pa šokirala! DRAMA U PORODICI

Jovanom Tomić Matorom progovorila je o turbulentnom odnosu sa Sandrom Bajić, poznatijom kao MC Aleks.

- Pred kraj emisije "Narod pita" smo se posvađale, eto... Mislim da je baš juče jedan naš zajedniči prijatelj. tačnije moj drug, poslao joj neki stori, tako da vidi ona, imamo isto društvo, ja nemam poterbu da je hejtujem, bilo je šta je bilo, završilo se. Nemam potrebu ni da je vređam, ipak je ona neko koga sam volela i ko mi je još uvek drag, da se ne lažemo, tako da što se mene tiče sve je okej, samo sam ljuta - ističe Matora na samom početku razgovara.

- Povređena sam, ipak smo mi živele zajedno, zato mi je to zasmetao sam taj završetak i način na koji je ona odlučila da prekinemo odnos. Mislila je da će mi biti lakše, a bilo mi je samo teže, kao i njoj. Te odvratne svađe, prepirke... Baš je odvratno. Ja sam inače jako poznata po manipulacijama, nervira me sa tim njenim glupim izjavama, jedina koja je bila manipulator je ona, ali nema veze, ne želim da pričam o tome. Mislila sam da napolju postoji šansa za nas, ne da ćemo biti zajedno, ali da nema šanse da dolazi obezbeđenje... Nisam znala da će doći do toga, ali hvala Bogu, ljudi se razilaze, i porodica je odlučila svoje, ali za tom arogancijom zaista nema potrebe - kaže Tomićeva.

Pričale smo i u emisiji o tome, prosto mi je nemoguće da me je sve lagala, ako jeste, onda je genije. Ova "Zadruga" me je razvalila kao kantu, ali ne bih puno da se žalim, eto, sad smo napolju, sad je sve okej. Što se mene tiče, sve joj je oprošteno, ona najbolje zna šta je radila, svaki dan smo bile zajedno, vrlo dobro znam kakav smo odnos i koliko smo se volele, a sad ona nek priča, nek se pere, ne znam šta joj je u glavi - ističe bivša zadrugarka.

Ako sam sa njom bila posesivna, onda bi Sanja Stanković trebalo da mi uruči zabranu prilaska! Ja jesam posesivna, priznajem, ali u odnosu sa Aleks sam to radila samo kada mi je ona davala materijala, a davala je, znate i sami šta se dešavalo. To za obezbeđenje koje je došlo s njom na superfinalnu žurku sam se šokirala... Evo, baš sam da vam dam ekskluzivu, juče sam se sa mamom posvađala zbog MC Aleks, evo, ne pričamo, jer mi je majka tražila njen broj kako bi joj rekla da je razume i kako sam ja bila izdajica! Neće mama ništa da čuje, tad mi je i napisala u čestitki, mislim da je tad sve i krenulo. Kad smo imale taj prvi neki tajni razgovor, ja sam se iskompleksirala, ona je bila bezobrazna i iz te neke nemoći i želje da me ne osude, nervira me kad kažu da sam psihopada, jer znam da nisam, a drugi koriste njene reči... Moja porodica, moj brat, moji prijatelji, na superfinali sam prišla njenoj majci, sestri, zvala sam je kod moje Dunje na rođendan, sve je super bilo, a onda sutradan na žurci obezbeđenje! Ali dobro, ja sve što radim, radim od srca, uvek radim onako kako ja mislim da treba - priča Matora u jednom dahu.

Nadam se da će Miljana biti dobro Jovana se osvrnula na zdravstveno stanje Miljane Kulić. - Nisam se čula sa Miljanom, ali sam čula za sve to. Nas dve smo i dalje u sudskom procesu, to bi uskoro trebalo da bue završeno, ali bez obzira na sve, toliko godina se ona i ja vukljamo po rijalitijima, užasno mi je krivo što joj se to dešava. Nadam se da će biti dobro, nisam verovala da joj se to dešava, ali želim joj brz oporavak - zaključuje Matora u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

