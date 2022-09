DOBAR ČOVEK NE VREĐA POTOMKE I NE GOVORI NEKOM DA JE BESKUĆNIK: Đuričić i dalje kivan na pobednika Zadruge 5, Dejan mu TRN U OKU!

Korisnike društvenih mreža zanimalo je kada će Miki Đuričić prestati da komentariše bivšeg cimera i pobednika "Zadruge 5" Dejana Dragojevića.

Miki je u emisiji "Narod pita" otkrio da mu se ne sviđaju neki Dejanovi postupci.

- Ja kažem da Dejan jeste doživeo neke loše stvari. Dejan nije pobebednik "Zadruge", ja imam pravo da se meni ne sviđaju neki njegovi postupci. Ja znam da istina ne boli. Izašao je na pravi put, ja mu želim sve najbolje. Radio je neke stvari koje mi se ne sviđaju, možda moje merilo nije odgovarajuće. Da ga Dalila nije ostavila, ljudi bi ga mrzeli. Ne znam da li ljudi imaju amneziju - rekao je Miki.

foto: Printscreen/Narod pita

- Filip ima ljudske kvalitete, ali dosta greši, mora da nauči da kanališe neke stvari. Ja mu želim da nađe neku normalnu devojku i živi skromnim životom - rekao je Miki.

- Miki, zašto si bio taj koji je Dejanu sve zamerao, ti si prvi krao u prodavnici? On je samo dete - pitao je gledalac.

foto: Nemanja Nikolić

- On nije dete, ima 26 godina, ja sam njega upozoravao na neke stvari. Kada sam mu na početku govorio da mu se žena udvara Filipu, on je otišao na radio i rekao da sam ja naveći licemer. Dete ne može da ode i da prekine odnos sa decom zbog žene. On je govorio nekom da je beskućnik i da se nekom pi*am na prezime. To je najveća uvreda. Onda vređa dedu, babu i potomke. Ne može neko takav da bude dobar čovek - rekao je Miki.

Kurir.rs/K.Đ.

