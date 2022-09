OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Filip Car munjevitom brzinom odgovorio na ŽESTOKU PROZIVKU Lepog Miće, evo šta je PORUČIO PEVAČU!

Filip Car svojom objavom na Instagram storiju u kojoj je potkačio Lepog Miću oko poziva na njegov rođendan, podigao je ozbiljnu prašinu u medijima, pa se pevač brzo oglasio i žestoko mu uzvratio na prozivke.

Tim povodom se sada oglasio i Filip Car koji nije bio raspoložen za nastavak rasprave, te je priznao da mu je Mića draži od 90% bivših zadrugara.

- Mića je legenda, obožavam naše rasprave, orginalne su uvek. Zna on da se ja šalim i da bih bio počastvovan kad bi mi on bio gost na rođendanu, a kamoli zapevao. Bilo bi mi stvarno drago da dođe i privatno ću da ga pozovem, pa ako je mogućnosti da svrati sa društvom, jer on je uvek u dobrom društvu. Znam da ću mu falit u rijalitiju,a realno kad sve saberem draži mi je Mića od 90% njih, bar znaš uvek na čemu si sa njim i kako stvari stoje - rekao je Car.

