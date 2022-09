"RAZOČARAN SAM, MISLIO SAM DA ĆE BITI VEĆE MUŠKO" Oglasio se najbolji drug diskvalifikovanog učesnika, evo šta je Roberta SLOMILO!

Najbolji prijatelj Roberta Mitrovića nije krio razočaranje zbog njegove odluke da samoinicijativno napusti "Zadrugu 6".

Robert Mitrović, bivši muž nekadašnje učesnice Viktorije Mitrović, diskvalifikovan je iz daljeg takmičenja rijaliti programa "Zadruga 6", a njegov bliski prijatelj nije krio razočaranje zbog njegovog postupka.

Naime, ranije toga dana Mitrović je pretio da će se otrovati tabletama, pa odlučio da samoinicijativno napusti popularni rijaliti format, zbog čega će morati da plati 50.000 evra, a njegov najbolji prijatelj osudio je ovaj njegov potez.

- Svi smo razočarani u njega, mislili smo da on može to da podnese, čuo sam se sa njim, ne znam šta mu je uopšte to trebalo. Baš je uradio ono o čemu smo pričali da on nije sposoban za te stvari. Ne može da se nosi sa situacijom, nedostaje mu ćerka, verovatno oko Viktorije ga je sve slomilo. Ali sam baš razočaran, mislio sam da je veće muško i da će to podneti kako treba. Treba da dođe kući da vidimo šta se desilo. Sad ne mogu ništa više da pričam, ako me razumete - rekao je Robertov najbolji prijatelj za Republiku.

