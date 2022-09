PRVI POKUŠAJ BEKSTVA IZ ZADRUGE 6! Njih dvoje su udružili snage, POPELI SE NA OGRADU, a onda PREOKRET! (VIDEO)

Snežana Bogdanović i Robert Mitrović su i ovog jutra krenuli da drame.

Nakon emisije "Pitanja novinara" odlučili su da probaju zajedno da pobegnu iz "Zadruge" jer su ostali bez cigareta, a Mitroviću je i dosadno.

Otišli su do Rajskog vrta, gde su počeli da se penju po kavezu, ali su vrlo brzo odustali od toga.

Inače, Kristijan Golubović ustao je za crnim stolom i tom prilikom progovorio o Snežaninoj potencijalnoj zaljubljenosti u njega.

Da li misliš da se sviđaš Sneži?

- Ona je odlepila za mnom. Ona to ne može da sakrije više to. Samo ne bih da se šalimo sa tim jer to moža Krsitini smeta. Ona je moja žena koja nosi mog sina. Ne bih da se to produbljuje a to njoj možda škodi. Ja kao alfa mužijak zračim i ona me gleda tako - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

