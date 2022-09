"REKLA BIH DA SAM JA HUREM, A ONE ROBINJE I ŠLIHTARE" Maja oštro o devojkama koje se muvaju sa Markom: Ponižavajuće je za STANIJU!

Maja Marinković progovorila je o odnosu Marka Markovića sa drugim devojkama u rijalitiju, ali i kako se ona oseća sada.

Maja kaže da je napravila potpunu distancu od Marka.

- Totalno sam se distancirala, u korektnim odnosima sam sa njim, ali više nemamo tu relaciju kao pre. Jasno sam rekla kako stoje stvari i održala sam reč. Ne pripadam tom trouglu, četvorouglu, kokošinjcu... Mislim da sam te neke stvari prevazišla i tu mi nije mesto. Ne želim da šaljem neku sliku. Bilo mi je malo dosadno, ja gotivim Marka, ali da postoji neko simpatisanje, ne - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

Rekla si da si bila u kokošinjcu da nahraniš kokoške. Koju si najviše nahranila?

- To je činjenično stanje. Devojke trče za njim, to njega odbija. Da želi da bude sa nekom devojkom, ušao bi u taj odnos. Anita kaže da se povlači iz odnosa, pa ide od kreveta do kreveta, pita za njega, trči za njim. Milica kaže da se povlači, pa flertuje u prolazu. Kod Ane postoji emocija, nije obostrana, ali Ana non-stop brine da li je gladan... On ima taj neki gard, mogu do granice do koje on dozvoli. Ja mislim da Marku to imponuje, svaki muškarac voli da devojke trče oko njega. On je ipak bio sa Stanijom, ona ima reputaciju, uspešna je devojka, treba da drži taj nivo. Ne sme da dozvoli sebi kvantitet, već kvalitet - dodala je Marinkovićeva.

Šta fali Milici?

- To je smešno upoređivati, ponižavajuće za Staniju. Sebi bi spustio cenu. Ne kažem da je Milica loš čovek. Da mu se sviđa, već bi priznao simpatije. To je kokošinjac, nije devojka koju on želi. Mislim da u dubini duše pati za Stanijom. Nije prevazišao neke stvari u svojoj glavi - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

Majo, da li je Marko tip muškarca koji bi mogao da te osvoji? Rekla si da je bez stava i karaktera.

- Marko je kulturan, vaspitan, ima moralne kodekse, ali fali mu energija i stav. Ja pričam u svoje ime. Moj muškarac mora da ima stav, da štiti svoju devojku, da zna da odgovori, da bude muško. Ne može da ustane i kaže: "Ja ne znam šta da kažem". U startu gubi. Niko ne voli neodlučnost. Ipak, on nije više klinac - govorila je Marinkovićeva.

Kako reaguješ na Miličine tvrdnje da je ona za tebe Hurem?

- Zaista se ne bih bavila tim niskobudžetnim pričama. Da je Hurem, već bi se odlučio za nju. Pre bih ih nazvala robinjama, nego Hurem - odgovorila je Marinkovićeva.

Kurir.rs