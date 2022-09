ŠOK PROGNOZE VESNE RIVAS O ZADRUZI 6! Čim je čula KAD počinje rijaliti OSTALA zatečena i izgovorila samo JEDNO!

Pevačica Vesna Rivas nema pozitivno mišljenje o šestoj sezoni rijaliti šou-programa "Zadruga".

Naime, Vesni, kako sama ističe, numerologija govori da će "Zadruga 6" navodno imati kobne posledice.

foto: Kurir televizija

- Počinju ovi "Zadrugu", a ja, pred polazak na more, pitam: "Kad ovi kreću?". Oni mi kažu devetog devetog, a ja na to kažem: "Ne... Devet, devet, šest, pa to će biti smrtnih posledica!" Uf, tu će biti svašta. Oni su računali na Miljanu Kulić, pa je ona otišla brzopleto da odradi onu operaciju i sve se iskomplikovalo - počela je za "Grand" izlaganje Rivasova.

foto: Kurir televizija

- Jedva je živa, a još uvek je u životnoj opasnosti. Samo to ću vam reći. Bez obzira na to što je kod kuće i što je puštena, ona ima trombozu, i to veoma težak oblik. Njoj se iznova i iznova stvaraju trombovi. Čim je ona jednom imala grozd, to dok se sredi u krvi proći će mnogo meseci - dodala je pevačica.

- Pritom više ne odlučuje sama nego konzilijum psihijatara da li će ona uopšte moći da uđe u tu ludnicu - zaključila je Vesna.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:35 ZLOUPOTREBLJAVAJU BROJ POKOJNOG DUŠANA VELIČKOVIĆA! Vesna Rivas otkrila: Nisu ga ni sahranili, a već ga koriste da ZARADE